Blink-182 kommer til Oslo

NORGESKLARE: Blink-182 er klare for å innta Oslo Spektrum i september neste år. Foto: DAN STEINBERG

Det populære 90-tallsbandet Blink-182 kommer til Norge neste år. Det skriver Live Nation i en pressemelding tirsdag.

For første gang på nesten 10 år gjenforenes Mark Hoppus, Tom DeLonge og Travis Barker i det som er gruppas største turné noensinne.

Konserten skal finne sted i Oslo Spektrum den 14. september 2023. Billettene slippes førstkommende mandag.

Etter planen skal bandet besøke både Latin-Amerika, Nord-Amerika, Europa, Australia og New Zealand fra mars 2023 til og med februar 2024.

– Vi er utrolig glade for at Norge er et av landene på plakaten, skriver Live Nation.

GJENFORENT: Blink-182 er nok en gang gjenforent og klare for sin største turné noensinne. Her fotografert under MTV Video Music Awards show i 2000. Foto: JEFF CHRISTENSEN

Bandet startet som et garasjeband i 1992, og har siden solgt over 50 millioner album.

I 2005 tok gruppa en pause på ubestemt tid, før de i 2009 dukket opp igjen under Grammy-utdelingen og like etter annonserte at de var tilbake.

I 2015 ga imidlertid gitarist og vokalist Tom DeLounge seg etter det som skal ha vært en bitter krangel, og ble byttet ut med Matt Skiba. I pressemeldingen fra Live Nation kommer det frem at DeLounge igjen er tilbake og blir å se på den aktuelle turneen.

