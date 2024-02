Ble utsatt for overgrep under generalprøven

TRØBBEL BAK SCENEN: Det gikk ikke helt etter planen for den svenske artisten under generalprøven. Foto: Sven Lindwall / Expressen

De svenske delfinalene av «Melodi Grand Prix», også kalt «Melodifestivalen», har gått av stabelen og en av favorittene blant artistene er Fröken Snusk.

Identiteten til artisten er foreløpig ukjent, men sangeren er kjent for sin karakteristiske rosa eller lilla balaklava over ansiktet.

Lørdag kveld var det duket for andre delfinale av «Melodifestivalen» og Fröken Snusk var blant artistene som gikk videre til den store finalen i mars, hvor det blir avgjort hvem som skal representere Sverige i «Eurovision Song Contest» i Malmö i mai.

Men det skal vise seg at alt ikke gikk knirkefritt dagen før opptreden. Det oppsto nemlig en ubehagelig hendelse bak kulissene, melder Aftonbladet.

KLAR FOR DELFINALEN: Artisten oppdaterte fansen sin jevnlig på sosiale medier under lørdagens delfinale. Foto: Skjermdump / Instagram @frokensnuskofficial

Snek seg inn

Sikkerheten under «Melodifestivalen» settes det nå spørsmålstegn ved, etter at det under fredagens generalprøve oppsto en ubehagelig situasjon for artisten i green room (rommet bak scenen).

En beruset mann skal ha lyktes å snike seg inn i et rom bak scenen mens Fröken Snusk hadde generalprøve. Han skal deretter ha forsøkt å ta bilder og snakke med artisten, skriver avisen.

– Det var en person som ikke skulle være der som likevel kom inn. Fröken Snusks team var veldig opprørte etterpå, og det forstår jeg. Til og med SVT har vært selvkritiske og tatt hendelsen svært alvorlig. Dette skal ikke kunne skje, sier en kilde til Aftonbladet.

Dette skjedde, til tross for at SVT allerede hadde skjerpet sikkerheten på grunn av alt som pågår i verden.

Skjerpet sikkerheten

«Melodifestivalens» prosjektleder Anders Wistbacka bekrefter hendelsen overfor Aftonbladet.



– En person befant seg i green room som ikke skulle være der, men det har ikke vært brudd på sikkerheten. Vi etterforsker hendelsen sammen med artisten og hennes team. Og vi ønsker å respektere kunstnerens ønsker om å sette alt fokus på konkurransen, sier han til avisen.

Etter generalprøven krevde artistens team at det ble igangsatt krisemøte med de ansvarlige og etter hendelsen har SVT skjerpet sikkerheten rundt «Melodifestivalen».

Seksuelt antastet

Søndag ettermiddag ble det meldt ytterligere detaljer i saken. Avisen Expressen skriver at Fröken Snusk skal ha blitt seksuelt antastet av den berusede mannen bak scenen.

Gjennom sin pressekontakt sier artisten at hun ble utsatt for overgrep.

– Når hun kom tilbake før opptredenen hennes, får vi vite at mannen seksuelt antastet Fröken. Vi var, som du forstår, ekstremt opprørt, skriver Jessica W Sandberg til Expressen.

Sandberg ønsker ikke å kommentere om artisten har eller vil anmelde hendelsen til politiet.

God kveld Norge har tatt kontakt med artisten, som foreløpig ikke har svart på vår henvendelse.