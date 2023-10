Ble syk under innspilling: – Ubehagelig

Influenser og TV-profil Caroline Nitter (25) er en del av årets «71 Grader Nord – Norges tøffeste» kjendis-cast, hvor hun har imponert flere med sin prestasjon.

Under kveldens episode var det Nitter som måtte forlate programmet, etter å ha tapt duell mot tidligere langrennsutøver, Niklas Dyrhaug.

Nitter ble merket i forkant av duellen, fordi hun måtte stå over deler av etappen, grunnet akutt sykdom.

– Jeg var litt svimmel, så tenkte egentlig at jeg bare var sliten, eller at jeg ikke hadde fått nok mat.

– Så ble det bare verre og hver gang jeg la meg ned eller satt meg opp, fikk jeg svimmelhetsanfall som varte nesten i et halvt minutt, forteller hun.

– Veldig irriterende



Hun forklarer at plagene særlig ble verre hver gang hun skulle bøye seg fram for å knyte sko, eller måtte se seg for nedover en bratt bakke.

Influenseren forteller at hun ble tatt med til legevakten under innspilling, hvor hun ble bedt om å gjøre noen øvelser.

Etter dette ble det konstatert at hun hadde fått krystallsyken.



– Jeg fant ut at noen krystaller hadde løsnet i øret mitt, så det er egentlig rart siden man ikke kan se det, men det føles veldig ekkelt. Man blir uvel og kvalm når man bøyer seg, sier hun i episoden.



På spørsmål om hvordan hun vil beskrive krystallsyken, svarer hun:

– Det å ha krystallsyke er som å få plutselig svimmelhet. Litt lengre enn det er nødvendig å ha det. Det er egentlig bare veldig irriterende og ubehagelig.

Dette er krystallsyke: Symptomene begynner ofte akutt. Anfallene utløses typisk av hodebevegelsene når man legger seg ned eller snur seg i sengen, men kan også utløses av at man ser opp eller ned.



De kraftigste anfallene varer vanligvis mindre enn et halvt minutt, men følelsen av å være småsvimmel og uvel kan vare noe lengre.



Krystallsyke oppstår når otolittene løsner fra membranen og faller inn i buegangene i det indre øret.



Diagnosen stilles ved hjelp av hodemanøvrer som fremprovoserer et karakteristisk anfall av svimmelhet og ufrivillige øyebevegelser.



De aller fleste blir friske av krystallsyken. Sykdommen er ufarlig, selv om den er plagsom. Dersom du har hatt krystallsyken én gang, er det 50 prosent risiko for å få den igjen.

Kilde: Helsenorge.no

Ble gradvis verre

Nitter forteller at hun raskt lærte seg hvilke bevegelser hun måtte unngå for å ikke bli svimmel.



– Jeg hadde plagene i noen dager før det ble gradvis verre. Det var verst den etappen jeg sto over, men så ble det litt bedre igjen.

Den tidligere Ex on the beach-deltakeren sier til God kveld Norge at hun i dag ikke plages av sykdommen.

– Jeg tror det var hodet mitt og kroppen min som ikke var vant med å gjøre mye av de tingene vi gjorde der, avslutter hun med.