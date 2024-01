Ble siktet på med ladd våpen to ganger i Afrika

– Jeg har blitt siktet på med ladd våpen to ganger i mitt liv.

Det sier Bård Ylvisåker (41) da han gjester podkasten til Martin Lepperød «Kladden har dævva» denne uka.

Komikeren vokste nemlig opp i Afrika da han var ung. Et kontinent som den gang var preget av borgerkrig, og en helt annen våpenkultur enn Norge.

Han bodde først i Mosambik og deretter i Angola.

– I Angola var det liksom røffest «borgerkrigsstemning», forklarer han.

Og det var her begge våpenhendelsene skjedde.

Satt i skuddlinjen

Den første hendelsen skjedde da han var rundt elleve år.

Han forteller om en mann som kom kjørende på en moped i motsatt kjøreretning, mens en politimann ropte stopp.

– Men mopedmannen visste at hvis han stopper nå så tar han mopeden. Det er sånn det landet funker, forteller Ylvisåker.

Det var ikke før politimannen dro frem et våpen, at mannen på moped stoppet, ifølge 41-åringen.

På det tidspunktet satt unge Bård på en trapp rett ved mopedmannen, omtrent 20 meter fra politimannen – midt i skuddlinjen.

– For meg som norsk elleve år gammel gutt, fikk jeg helt sykt høy puls. Mens min angolanske venn, satt og klappet i hendene og syns dette var kjempespennende. Det var en veldig spesiell opplevelse.

Han forteller videre at politimannen ikke avfyrte skudd, men at dette var første gang det gikk opp for han.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Ylvisåker, foreløpig uten hell.

– Kom drita med maskingevær på jobb



En tid senere etter første hendelse, forteller komikeren at en ny situasjon oppsto, men denne gangen rett ved huset hans.

Han forteller at familien pleide å ha politivakter rundt huset. Litt på grunn av å ha vakt, men mest for å ha kontakt med politistasjonen i landet.

– Vi hadde et privat vaktselskap også, som var ordentlige, men han politimannen kom drita med maskingevær på jobb.

Videre sier Ylvisåker at vakten pleide å legge seg bak et av husene for å sove. Men, en dag kom sjefen, og lurte på hvor politivakten var.

– Da tenkte jeg at «nå får han kjeft, fordi han ligger og sover». For jeg hadde snakket litt med han politimannen, og var litt buddy med han. Jeg syns det var litt spennende.

41-åringen gikk dermed bort til vakten og sparket han i beinet for å vekke han.

– Da bråvåknet han, og ladet maskingeværet med munningen inn i øynene mine.

Avslutningsvis forteller komikeren at vakten heldigvis så at det var han, og at han beklaget for hendelsen med en gang.