Ble sendt hjem fra Idol – nå forteller hun for første gang hva som skjedde

GOD KVELD NORGE (TV 2): Erika Norwich forsøkte Idol to ganger, MGP og prestisjetung skole i England, men det var TikTok som fikk henne inn på topplistene.

– Tanken var egentlig at jeg skulle skrive en låt til konfirmasjonen hans, og han er jo ti år så det er noen år til. Men så var jeg i riktig humør en kveld og skrev en låt som jeg la ut på TikTok, forklarer artist Erika Norwich til God kveld Norge.

Låta hun snakker om heter «Til lillebror» og er, som alle forstår, skrevet til henne lillebror. Låta gikk rett inn blant de 50 mest spilte i Norge på Spotify, men det er lenge siden vi hørte den for første gang.

– Jeg skrev låta i mai og la ut en liten snutt på TikTok som fikk litt oppmerksomhet. Så gikk det en liten stund før jeg hørte igjen på TikTok om det fortsatt var interesse for den, og det var det, så da dro jeg i studio, smiler Norwich.

SMIL: Erika er fornøyd med å ha kommet inn på topp 50 lista til Spotify i Norge. Foto: Kristoffer Arnesen

Gikk viralt før lansering

Oppskriften har vi blitt vant til. Nye artister «teaser» en liten del av en ny låt på TikTok over lengre tid, og får låta til å spre seg ved at andre bruker den i sine videoer.

Før lansering hadde «Til lillebror» blitt brukt i mer enn 3000 videoer, og var den mest brukte lyden på norsk TikTok i over en uke.

– Man får forventninger, men samtidig så blir jeg veldig stolt. For alle som driver med musikk vil bruke TikTok til å spre musikken sin, men det er ganske vanskelig. Jeg har forsøkt mange ganger før uten å få det til, sier Norwich.

Hun tror suksessen kan skyldes at låta er så personlig, i tillegg til at hun for første gang synger på dialekten sin - nemlig trøndersk.

– Jeg synes det er veldig fint at folk kan bruke den sammen med sine egne søsken. Jeg går gjennom alle videoene og jeg begynner å grine hele tiden, sier 22-åringen.

Norwich har også lagt merke til at interessen for norsk musikk har blitt mye større.

– Personlig hører jeg nesten kun på norsk musikk. Det er egentlig bare teit av meg å ikke skrive på norsk tidligere, men det var litt ubehagelig å skrive på dialekta mi. Jeg forbinder trøndersk med DDE, forklarer hun.

Broren har blitt stjerne

Lillebroren som Norwich synger til er ofte med på TikTok-videoene hennes, og ifølge henne har det gjort han til konge av skolegården.

– Han får mye oppmerksomhet. I blant så tror jeg det kan bli for mye oppmerksomhet for en ti-åring. Han blir jo stoppa og spurt om bilder på gata. Uten meg. Så jeg har sagt at han må jekke seg ned litt, ler hun.

Artisten har fått over 120.000 følgere, og tror grunnen er at hun skiller seg ut i mengden.

– Jeg har bare lagt ut mye rart, som jeg ikke har sett gjennom før jeg legger det ut. Og jeg merker det nå, at hvis jeg prøver å være litt som de andre, så slår det ikke an.

– Jeg innså ikke før jeg slo an på TikTok at jeg er annerledes, sier Norwich.

Sendt hjem fra Idol

De observante av leserne husker nok Norwich fra «Idol». Vi møtte henne først i 2016, og så prøvde hun igjen to år senere.

– Jeg var med i 2018 også, og kom veldig langt, men.. Skal jeg være helt ærlig så har jeg ikke fortalt dette til noen, begynner Norwich når «Idol» blir et tema.

«Ikke lenge til idol sesong 10 starter, og jeg blir nok ikke å se på tv-skjermen i årets idol ettersom jeg spontant måtte forlate konkurransen av private årsaker», skrev hun på Instagram.

– Jeg fikk angstanfall på bakrommet og så sa produksjonen at de ikke kunne risikere å ta meg med videre til topp ti, så jeg måtte forlate produksjonen før dommerne hadde valgt om de ville ta meg med videre, forteller Norwich.

Erika reagerer på sin audition fra 2016:

– Nå er det helt fint å snakke om det, men det har vært et sårt punkt. Jeg kom veldig langt, og var veldig fornøyd med hvordan jeg gjorde det. Så det var litt kjipt, fortsetter hun.

Mens hun hadde angstanfallet sa Norwich at hun ville hjem flere ganger, derfor mente produksjonen at de ikke kunne la henne gå til finalerundene.

– Jeg syntes det var kjempeurettferdig. Det jeg sa var jo bare en reaksjon, det var ikke sånn at jeg ville trekke meg, sier hun.

God kveld Norge har kontaktet TV 2, for å høre om de er enige i Norwich sin beskrivelse av situasjonen.

– På generell basis, så har ikke vi mulighet til å kommentere interne vurderinger i denne typen saker, sier pressesjef Jan-Petter Dahl.

Kom inn på prestisjeskole

Men i dag så synes Norwich at det var greit å bli sendt hjem, for hun hadde nemlig søkt, og kommet inn, på den prestisjetunge skolen Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), også kjent som Paul McCartney-skolen.

– Jeg hadde egentlig takket nei til skoleplassen min på LIPA, men da ringte jeg dagen etterpå og forklarte at jeg kunne si «ja» allikevel, forteller hun.

Hun koste seg på skole i England, men det som skulle være en treårig bachelorgrad stoppa etter ett år.

– Året mitt i Liverpool var veldig gøy og interessant. Men jeg har ADHD og ekstreme konsentrasjonsvansker. Nå går jeg på medisiner men det gjorde jeg ikke da. Så jeg dukka aldri opp i teoritimene, forteller Norwich.

Det førte til at hun strøk på teorieksamen og dro tilbake til Norge.

– Men jeg synes det var et veldig fint år som jeg aldri ville vært foruten. Jeg fikk masse nye venner og opplevde en ny kultur.

Nå studere hun noe helt annet.

– Jeg har skjønt at jeg ikke ønsker å studere musikk, for jeg mister litt gleden når det blir for mye teori. Så nå studerer jeg pedagogikk på NTNU, sier Norwich.