Ble sammenlignet med Megan Fox - nå snakker mannen ut

Sympatien har vært vanskelig å spore for reality-deltakeren – frem til nå.

Love is Blind:

Reality-programmet «Love is Blind», hvis mandat er å finne svaret på det tidløse spørsmålet «gjør kjærlighet egentlig blind?», har vekket millioner av reaksjoner den siste uken.

I løpet av en sesong av programmet går deltakerne gjennom ulike faser, hvor den første utspiller seg med et fysisk skille mellom gruppene med menn og kvinner.

Så skal deltakerne snakke med hverandre gjennom veggene, for så å gå ned på kne for den de eventuelt faller for.

I slike såkalte «pod»-er sitter deltakerne når de snakker sammen. Foto: Netflix

– Megan Fox?!

Grunnen til at det har kokt i mangt et kommentarfelt er at deltaker Chelsea Blackwell (31) velger å hinte, eller villede, alt ettersom, om eget utseende.

For mens hun og Jimmy Presnell (28) prater om høyt og lavt, starter hun ballet.

– Blir du ofte fortalt at du ligner på en kjendis?, spør Blackwell.

– Det gjør jeg, svarer Presnell.

Presnell spør ikke Blackwell tilbake, men hun fyrer likevel av gårde sitt eget svar.

– Det gjør jeg også! Det er en person, og det er bare fordi jeg har mørkt hår og lyse øyne.

Hun går så videre til å avsløre at det ikke er en «hvem som helst» hun sikter til.

– Jeg vet ikke om hun er MGK (Machine Gun Kelly, red.anm.) sin kone eller kjæreste, men …

– Megan Fox?, spør Presnell, som blir synlig begeistret.

– Det er bare fordi jeg har lyse øyne og mørkt hår, svarer Blackwell flirende.

Presnell og Blackwell forlater den første fasen hånd i hånd, og på vei ut forteller Presnell at han føler seg løyet til.

– Hun løy definitivt om hvordan hun ser ut.

Tar henne i forsvar

Til tross for at Presnell i serien opplyser at han føler seg løyet til, tar han nå Blackwell i forsvar.

Jimmy Presnell. Foto: Netflix

– Chelsea får masse kritikk, og jeg burde ta skylden for det siden det var min reaksjon som fikk alle klikkene, sier han i et intervju med US Weekly.

Han mener nemlig Blackwell minner om Hollywood-stjernen, selv om de ikke ser ut som hverandre.

– For å være rettferdig, hun sa ikke at hun ligner på Megan Fox. Hun sa at folk forteller henne at hun gjør det.

Det var likevel nok til å trollbinde ham.

– Men jeg hørte det og ble så giret. Så ja, min feil, kanskje.

Han har bare gode ord å si om Blackwell.

– Hun er en fantastisk person og jeg vil beskytte henne fra all dritten hvis jeg må. Hvis folk vil hate på noen så bør de hate på meg, for hun fortjener det ikke.

– Vær så snill, jeg ber dere!

Blackwell har på sin side gjort alt annet enn som strutsen etter klippet gikk viralt på Tiktok.

– Dette ville vært et fint tidspunkt for de som noen gang har fortalt meg at jeg ligner på henne om å komme frem, sa hun i en video hun la ut tidligere denne uka.

– Vær så snill, jeg ber dere!

US Weekly skriver at Blackwell ikke er sikker på om hun mener at Presnell har skylden eller ikke.

– Jeg har lyst til å si ja, og jeg har lyst til å si nei. Jeg tror grunnen til at det eskalerte var at hele «hun løy»-greia.

Hun mener selv at det aldri skulle blitt en så stor snakkis.

– Det var en teit, tullete samtale som han og jeg hadde, jeg husket ikke engang at jeg sa det, så at det tatt såpass av er «mind-blowing».