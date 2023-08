Ble hasteinnlagt – beskjeden sjokkerte

Embret Haldammen (25), bedre kjent som bare Embret Jr. er kjent fra TikTok og Snapchat. De siste årene har han opparbeidet seg en stor følgerskare på kanalene.

Torsdag annonserte influenseren at han var blitt lagt inn på Rikshospitalet.

Grunnen for innleggelsen var en alvorlig blodforgiftning.

Til God kveld Norge forteller han åpenhjertig om den skremmende opplevelsen.

Tiktokeren skal mandag formiddag ha våknet med så hovent kjeveparti at han ikke klarte å verken puste eller snakke normalt.

Romkameraten ringte 112 for å forklare situasjonen, og ikke lenge etter lå Tiktokeren i ambulansen.

– Det første jeg tenkte da jeg ble hentet av ambulansen var at dette blir et par lange dager på sykehuset, ettersom jeg på grunn av mine kroniske sykdommer har vært borti lignende tidligere.

Haldammen lever fra før av med sykdommene lymfatisk malformasjon og kronisk immun trombocytopeni (ITP), som er en blødersykdom.

På vei til sykehuset skal situasjonen ha forverret seg. For hvert minutt som gikk, mistet han tilstedeværelsen.

Ble sjokkert

Etter en stund på sykehuset, kunne legene bekrefte at Haldammen hadde fått en form for blodforgiftning.

– Da jeg fikk beskjed om at det var blodforgiftning, ble jeg ganske sjokkert. Dette er ikke noe jeg har vært borte i tidligere og skjønner alvorligheten av det.



Blodforgiftningen trigget også de to kroniske sykdommene Haldammen allerede har.

– Lymfatisk malformasjon er den sykdommen som er synlig i ansiktet mitt. Det endte med at det med blodforgiftningen oppsto en infeksjon, som gjorde at jeg hovnet opp og fikk puste- og taleproblemer, forklarer influenseren.

I tillegg til det gjorde blødersykdommen til 25-åringen situasjonen ekstra spesiell.

Opplevde situasjonen som dramatisk

Haldammen forklarer videre at han til tross for å være i trygge hender, synes situasjonen var skremmende.

– Jeg ble naturligvis skremt og hadde en klump i magen, selv om jeg visste at jeg var i trygge hender, forteller han og legger til:

– Situasjonen fra min side opplevdes som svært dramatisk, ettersom jeg en periode ikke var til stede, slet med å puste og snakke.



På bedringens vei

Haldammen har fått god hjelp på sykehuset og er på bedringens vei.

– Prosessen for å få meg frisk har gått veldig fint og rolig for seg, til tross for at jeg har hatt store smerter og blødninger.



Etter litt over fire dager, kunne Tiktokeren gå ut døra på Rikshospitalet.

– Jeg har heldigvis blitt tatt vare på av de flinkeste legene og sykepleierne, så jeg er i god behold.