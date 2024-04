Ble bedt om å kline med flere menn: – Ekkelt

Skuespiller Anne Hathaway (41) har vært en del av Hollywoods elite siden hun var 17 år gammel.

Det har gjort at stjernen har fått bli med på en hel del endringer i bransjen, som hun nå åpner opp om.

For tiden er Hathaway aktuell med filmen «The Idea of You», hvor hun både er produsent og skuespiller.

I filmen spiller hun Solène, en 40 år gammel, skilt mor som er tvunget til å følge tenåringsdatterens tur til musikkfestivalen Coachella. Under reisen forelsker karakteren seg i en musiker.



Prosessen med å velge hvem som skulle portrettere hennes motpart i filmen, er en oppgave Hathaway har tatt på alvor.

– Ansett som normalt



I et intervju med V Magazine forteller skuespillerinnen om viktigheten rundt å velge riktig person til rollen.

Hathaway var nemlig fast bestemt på å gjøre opplevelsen komfortabel for alle involverte, ettersom hun selv har opplevd ukomfortable settinger i løpet av egen karriere.

– Tilbake på 2000-tallet – og dette skjedde meg – ble det ansett som normalt å be en skuespiller om å gjøre ting med andre skuespillere for å teste kjemien. Det er faktisk den verste måten å gjøre det på, sier hun til magasinet.

Videre forteller hun om en konkret hendelse som fikk henne til å reagere.

– Jeg ble fortalt: «Vi har ti gutter som kommer i dag, og du har rollen. Er du ikke spent på å kline med dem alle?»

– Jeg tenkte: «Er det noe galt med meg?» fordi jeg ikke var spent. Jeg syntes det hørtes ekkelt ut.



Stjernen forklarer videre i intervjuet at hun lot som om hun var begeistret for det hun fikk høre, ettersom man i Hollywood fort kan bli stemplet som «vanskelig».

– Det var ikke et maktspill, ingen prøvde å være forferdelig eller skade meg. Det var bare en helt annen tid, og nå vet vi bedre, understreker hun.

Kreativ metode for kjemitesting

I ånd av å «vite bedre» deler Hathaway at audition-prosessen for «The Idea of You» innebar en mer kreativ metode for kjemitesting.



– Vi ba hver av skuespillerne om å velge en sang de følte karakteren deres ville elsket, som de ville sette på for å få karakteren min til å danse. Deretter ville vi gjøre en kort liten improvisasjon, avslører hun.

– Jeg satt i en stol som om vi hadde kommet inn fra middag eller en tur eller noe. Vi trykket på play og begynte å danse sammen.