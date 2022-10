Bjørn Eidsvåg fikk over èn million i koronastøtte - nå må han punge ut

Arrangører og underleverandører i kultursektoren har hatt muligheten til å søke om, og få tildelt, kompensasjon for arrangement som er rammet av covid-19.

En rekke artister og arrangører har benyttet seg av dette tilbudet, blant andre artist Bjørn Eidsvåg.

For perioden fra 8. desember til 31. mars, fikk selskapet Quint AS godkjent søknad om stimuleringsmidler på i overkant av 700.000 kroner. Dette var i forbindelse med Eidsvågs planlagte turnè «Bjørn Eidsvåg med band».

For samme periode ble selskapet også tildelt kompensasjonsstøtte på 565.000 kroner.

Formålet med stimuleringsordningen er å bidra til gjennomføring av arrangementer i kultursektoren innenfor smittevernpålegg gitt av offentlig myndigheter. Kompensasjonsordningen gir støtte til arrangører som måtte avlyse eller nedskalere arrangementer på grunn av pandemien.

Fikk for mye i støtte

Quint AS er produksjonsselskapet bak Eidsvågs konserter. Eidsvåg eier 75 prosent av aksjene i selskapet, de resterende er det daglig leder Ole-Petter Berger som eier.

12. september i år ble det sendt ut et varsel om tilbakebetaling av stimuleringsmidler til selskapet.

Kulturrådet, som forvalter denne ordningen, hadde gått gjennom selskapets inntekter og kostnader, og funnet ut at selskapet har fått for mye utbetalt etter hva som er gjeldende regler i forskriften. Dermed ble det varslet at Quint AS måtte betale tilbake 113.052 kroner.

Allerede på dette tidspunktet var støtten avkortet, og selskapet hadde kun fått utbetalt 70 prosent, altså i overkant av 491.000 kroner.

«Et eventuelt krav om tilbakebetaling av kr 113 052 kroner kjennes rett og slett ikke helt rettferdig. Og vi er jo allerede redusert til 70 prosent», skrev daglig leder Ole-Petter Berger i Quint i sitt svar til Kulturrådet.

Han viste til at selskapet søkte stimulering for 10 konserter, hvor tre ble gjennomført i 2021 og syv i 2022. Berger understrekte at da restriksjonene ble oppløst i februar, så er det liten tvil om at tiden fra da til gjennomføring av konsertene ikke var lang nok til at det oppstod en «normalsituasjon» med tanke på billettsalg.

Må betale tilbake

Nå har imidlertid Kulturrådet konkludert med at selskapet må tilbakebetale de 113 052 kronene.

– Vedtaket er fattet på korrekt grunnlag, fordi gjeldende restriksjoner endret seg etter innsendt søknad, sier daglig leder Berger nå til God kveld Norge.

– Dersom vi hadde visst at tilskuddet kunne bli avkortet på så kort varsel, ved oppløsning av restriksjonene, så er det ikke sikkert vi ville lagt ut på denne turneen, legger han til.

Berger sier at de ikke vil klage på vedtaket.

Da flere av de planlagte konsertene med Bjørn Eidsvåg ble avlyst i desember 2021, søkte selskapet Quint AS om kompensasjon for tapt inntekt. Denne ordningen er det Lotteri- og stiftelsestilsynet som har ansvar for.

Totalt fem av de planlagte konsertene ble avlyst, og for dette fikk selskapet tildelt kompensasjon på 565.000 kroner.

Totalt ble selskapet dermed i forrige runde tildelt koronastøtte på nærmere 1,3 millioner kroner.

Varslet om større tilbakebetaling

Også under kontroll av kompensasjonsordningen, har selskapet fått et varsel om etterkontroll og forhåndsvarsel om tilbakebetaling av deler av eller hele støttebeløpet på 565.000 kroner.

Kompensasjonsordningen trådte i kraft 8. mars i år, og foretak som mottar støtte kan ikke utbetale utbytte.

Av forhåndsvarselet går det fram at hele kompensasjonen kan kreves tilbakebetalt dersom Quint AS ikke kan legge fram dokumentasjon på at vedtak om utbytte, eller utbetaling av utbytte, ble fattet før ordningen trådte i kraft.

Årsregnskapet til Quint AS viser nemlig at selskapet for 2021 tok ut et ordinært utbytte på 250.000 kroner, som var lagt til utbetaling i 2022.

I sitt svar til Lotteri- og stiftelsestilsynet viste daglig leder Berger til vedlagt generalforsamlingsprotokoll, der det går fram at utbyttet på 250.000 for 2021 ble besluttet av generalforsamlingen 31. desember i fjor, og at det skulle utbetales fortløpende.

Denne saken er per nå til behandling hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– Dette er i prosess så jeg ønsker ikke å kommentere det, sier Berger til God kveld Norge.

God kveld Norge har vært i kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet, som opplyser at de ennå ikke har fått sett på innsendte dokumentasjon.

– Få klager

Per nå er det altså vedtatt at selskapet må betale tilbake 113.052 kroner av de utbetalte stimuleringsmidlene. Dette etter å allerede ha blitt avkortet med over 200.000.

Totalt ble bevilget rundt to milliarder på hver av støtteordningene, altså rundt fire milliarder kroner til sammen.

Hvorfor selskaper kun får utbetalt 70 prosent av de tildelte stimuleringsmidlene, har Kulturrådet følgende forklaring på:

– Man får utbetalt 70 prosent av støtten før arrangementet gjennomføres, og resten når man leverer inn rapport og regnskap. Her er det ikke uvanlig at forholdene endrer seg og at det som faktisk gjennomføres skiller seg noe fra det man søkte om, sier seniorrådgiver Thomas Hansen i Kulturrådet.

– Det gjelder rundt 1 200 av de drøyt 4 000 innvilgete søknadene. På dette har det kommet inn rundt 40-50 klager, altså svært få, legger han til.

På kompensasjonsordningen er problemstillingene færre.

– Der gjennomføres saksbehandlingen etter at arrangementene skulle vært gjennomført, så usikkerhetsmomenter langt mindre. Rundt 15 av de nesten 4 000 innvilgete søknadene på kompensasjonsordningen har per i dag fått krav om tilbakebetaling, sier Hansen.