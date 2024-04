Bitter strid: – Ansatt for å manipulere virkeligheten

Onsdag gikk prinsesse Märtha Louise hardt ut mot Se og Hørs praksis i egen podkast «Heartsmart Conversation».

– Det er utrolig vondt å se på at en familie splittes totalt fordi Se og Hør kjøper tjenester, eller selger. Altså, de gir penger for informasjon, mener jeg. De sier selv bilder. Og de gir mye penger, og dette vet jeg, at det er mye penger, sier prinsesse Märtha Louise i podkasten.



Se og Hørs sjefsredaktør Ulf André Andersen svarte dette på kritikken til prinsessen.

– Prinsesse Märtha er i sin fulle rett til å fortelle sin historie. Akkurat som moren til sjaman Durek kan det samme. Jeg møter gjerne prinsessen når og hvor som helst så kan vi diskutere det nærmere, skriver Andersen i en melding til God kveld Norge.

Nå tar Simon Valvik, Durek Verretts tidligere mangager, prinsessen i forsvar.

– Alt annet enn en avledningsmanøver

– Jeg representerer ikke lenger Durek Verrett. Samtidig er det vanskelig å ikke engasjere seg etter VG sine avsløringer, skriver Valvik i et innlegg på Instagrams historiefunksjon.

Han refererer til VGs avsløringer om at Verretts mor er kontraktfestet med ukebladet Se og Hør, og dermed betalt for bilder og informasjon om sønnen.

– Jeg er ikke opptatt av å ta Durek i forsvar for de kontroversielle uttalelsene han har hatt. Dette handler ikke om det. Dette handler om presseetikk. Jeg registrerer at Se og Hør forsøker å rettferdiggjøre dekningen av Durek med en «Når han er med leken, må han tåle steken»-retorikk, skriver han.



Han etterlyser noen voksne som kan skille mellom person og sak innad i Se og Hør.

– Ingenting rettferdiggjør at pressen skal vike fra de felles spillereglene bransjen selv har laget. Det er det dette handler om.. Alt annet er avledningsmanøver, hevder Valvik.

– Og til dere som mener at dette er en avledningsmanøver fra Dureks kontroverser: Ja, vel. Så la oss ta syv av 365 dager til å diskutere presseetikk.

– Ta kontroll i egne rekker

Videre poengterer Valvik at han ikke ønsker å dra alle under en kam.

– Heldigvis finnes det folk der ute som klarer å skille sak og person. Som manager for Durek ble jeg nå og da kontaktet av folk som så det prinsipielle siden som hadde etikken og moralen i behold.



Han hevder at han har hørt det samme som Märtha forteller om i egen podkast, fra mennesker som er tett på Se og Hør, enten privat eller kolleger.

– Hvis redaktøren i Se og Hør faktisk oppriktig står for det han sier, og virkelig ikke kjenner til hva hans tilsatte og ansatte har gjort og kommunisert utenfor sladderblekkas fire vegger, skal han få et tips av meg: å kalle inn til en prat, å ta kontroll i egne rekker.

STØTTER PRINSESSEN: Simon Valvik erklærer sin støtte til prinsesse Märtha Louise på Instagram, etter Vgs avsløringer. Foto: Skjermbilde @ Simonvalvik

– En av regissørene bak

God kveld Norge har vært i kontakt med sjefsredaktør Ulf André Andersen etter Valviks innlegg i sosiale medier, han sier følgende:

– Simon Valvik er ansatt for å manipulere virkeligheten.

Han henviser deretter til en sak Se og Hør hadde ute i påsken i år hvor de avslørte at Märtha Louise og Durek Verrett prøvde å få Wikipedia til å fjerne dårlige omtaler om dem.

SVARER: Se og Hør-sjef Ulf André Andersen svarer på Valviks kritikk, og retter kritikken tilbake. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– De ønsket å endre omtalen av seg selv for det det passet ikke med den virkeligheten de ønsket å skape. Da hyret de en stjernadvokat, John Christian Elden, og det var Simon Valvik en av rgissørene bak, sier han.



– Så jeg skjønner godt at han ikke liker journalister, jeg skjønner godt at han ikke liker Se og Hør. Utover det har jeg ingen kommentarer.

«Takes one to know one»

– Det er interessant at når det kommer en sak som peker på Se og Hørs metoder på praksis, inklusivt om at de manipulerer sannheten, så velger han å beskylde meg for å være manipulator. «Takes one to know one», svarer Valvik på Andersens utsagn.

Når det gjelder saken Andersen refererer til om stjerneadvokat Elden, forteller Valvik at dette var et arbeid som ble påbegynt for over et år siden - før han var inne i bildet. Han ble manager for Verrett i mars 2023.

– Hvorfor ble det lagt på is?

– Mitt svar på det er at det var en felles beslutning. Som ble kommunisert fra oss på sensommeren, etter det hørte ikke jeg noe mer. Det er alt jeg ønsker å si om det, avslutter han.

– Det eneste jeg har problem med, er metoden og praksisen til Se og Hør.