Bisettelse for Stephen Ackles: – Beste mennesket jeg vet om

Den norske sangeren og musikeren Stephen Ackles døde den 25. september, bare 57 år gammel. Han døde av akutt hjerteinfarkt, melder Varden.

«Vår kjære pappa, bestefar, bror, svoger og onkel døde fra oss i sitt hjem. Minnet om det du var, en skatt vi alltid har», står det skrevet på minnesidene til Andersen Begravelsesbyrå.



Torsdag fant bisettelsen sted i Brevik kirke. Ifølge Telemarksavisa var kirken fullsatt.

Ackles hadde sine røtter i Telemark, hvor han vokste opp med sin norske mor og amerikanske far. Sangeren etterlater seg to barn.

Prest Hege Merethe Andal Hofsten fortalte at Ackles var bare 14 år da han hadde sin første konsert på torget i Brevik.

– Som artist var han mye ute på farten på turné, men han var alltid til stede da han var hjemme, sa Hofsten.

– Følelsene utenpå kroppen



Seremonien var fylt med musikalske innslag, blant annet fra Det norske sjømannskoret og artist Paal Flaata.

ALLSANG PÅ GRENSEN: Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk opptrådte sammen i det populære TV-programmet i 2018. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Før kisten ble båret ut sang Flaata «You'll Never Walk Alone», mens Alexander Rybak spilte fiolin.

Det var taler, fra blant andre tidligere president i musikerens fanklubb, kollegaer og familie.

Ackles datter, Martine, fortalte om en sprudlende, omsorgsfull og raus pappa, som alltid kom hjem fra reise med de fineste prinsessekjolene.

– Du sparte aldri på de gode ordene. Du hadde følelsene utenpå kroppen, sa datteren.

Hun mimret tilbake til barndommen, og beskrev Ackles som en som «ga alt» i rollefigurene da han fortalte historien om pannekaka.

– Trøtte ble vi ikke, og latteren lå alltid løst før leggetid.



Martine avsluttet med rørende minneord:

– Det beste mennesket jeg vet om i hele verden er ikke lenger her for å gråte og le sammen med meg.



– Jeg er så stolt og glad for at du var pappaen min. Elsker og savner deg masse.

Et fyrtårn med et godt hjerte

Lillebror Erik Ackles takket for varme henvendelser og mediedekningen av brorens bortgang.

– Det har vært overveldende, godt og har hjulpet oss å stå i sorgen, sa han på vegne av familien.



Ackles delte mange kjære minner med storebroren, som han beskrev som sin rake motsetning i barndommen, hvor han selv var sjenert, mens Stephen var «utpreget sosial».

Han sa at de brukte å høre på vinyler sammen, og at storebroren tilbrakte mye tid i bestemorens kjeller.

– Han øvde stadig på piano der. «Great Balls of Fire» henger nesten fortsatt igjen i øret, når jeg tenker på det.



PÅ SCENEN: Stephen Ackles vil bli husket som en folkekjær artist som gjorde stor suksess innen flere musikksjangere, blant annet country og rockabilly. Foto: Gitte Johannessen

I hans tale brukte han adjektiver som «lettrørt» og «hysterisk morsom» for å beskrive Stephen Ackles vesen.

– Han var sulten på livet og investert i mennesker og opplevelser, istedenfor gods og gull.

– Som bror var han omsorgsfull, inkluderende og snill. Jeg kommer ikke på et eneste vondt ord mellom oss to. Han sa alltid at han var glad i meg, og du merket at han mente det. En bedre bror kan ingen ønske seg.

– For meg står han igjen som et fyrtårn med sitt gode hjerte, og den gleden han spredde både i kunsten og det daglige liv. Han lyste opp mange rom med sitt nærvær – han hadde den evnen.

KONGEKVELD: Jahn Teigen, Paal Flaata, Trond Granlund og Stephen Ackles på Rockefellers Elvis-arrangement i 2005. Foto: Gitte Johannessen/NTB

Avslutningsvis delte Ackles storebrors ønske for bisettelsen – nemlig at det skulle være en feiring. Han la til at Stephen «heldigvis» lever videre gjennom musikken.

– Den blir aldri borte.

– Som du alltid sa, til slutt: «Rock on». Rock on i himmelen, kjære bror.

Flere nominasjoner

Musikeren deltok i Melodi Grand Prix hele tre ganger i 1992, 1996 og i 1999.



I 1990 ble han kåret til beste norske countryartist. Ackles har også hatt nominasjoner under Spellemannprisen i 1991 og 1993.

I tillegg var han skuespiller og gjorde flere TV-opptredener. Han deltok blant annet på Thomas Seltzers «Trygdekontoret» og har vært med som deltaker i NRKs «Beat for Beat» flere ganger.