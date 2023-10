Birk Ruud om den store sorgen: – Ting var meningsløst

I den nyeste episoden av Ida Fladens podkast «Ida med hjertet i hånden», gjester freeskier Birk Ruud (23).

Her deler idrettsstjernen åpent om den store sorgen han opplevde etter å ha mistet faren sin til kreft i april 2021.

Det var sommeren 2020 Ruud fikk den tunge beskjeden om at pappa Øivind Ruud var blitt syk.

– Jeg var den første som fikk den beskjeden fra pappa selv. Han kommer inn på rommet mitt og setter seg ned. Så forteller han at det var ikke så gode nyheter. «Jeg har fått kreft og det er alvorlig. Det skal nok godt gjøres at jeg blir over 60 år», forteller Ruud i episoden.

På tidspunktet var idrettsprofilens pappa 53 år.

– Det var litt følelsen av å miste ham der og da. Da var hele livet snudd på hodet.

God kveld Norge har vært i kontakt med Ruud, som er informert om saken.

STØTTESPILLER: Pappa Øivind var en viktig støttespiller for Birk Ruud. Foto: Geir Olsen

– Hadde ikke lyst til å tro på det

Ruud forteller at han slet med å ta innover seg følelsene rundt beskjeden han nettopp hadde fått.

– Jeg hadde ikke lyst til å tro på det, men alt pappa har fortalt meg har jeg tatt veldig seriøst. Jeg ble bare irritert, i hvert fall den sommeren der. Da gikk jeg bare og knyttet nevene og kunne ta det ut ved å trene hardt. Jeg synes det var skikkelig urettferdig.



Freeskieren husker at faren var klar på at han ønsket at familien skulle fortsette å gjøre det som ga dem glede. Ruud brukte idretten som et fristed fra alt det vonde.

– Det var behagelig for kroppen, fordi det var så mye urettferdighet, sinne og nerver, for jo lenger inn i sykdommen, jo mer stresset ble jeg.



Tok avskjed

Ruud forteller at de tok avskjed en stund før faren døde.

– Vi pratet en til en om de fine tingene vi har opplevd sammen gjennom livet og hvordan veien videre blir. Han prøvde å forberede oss så godt som mulig.

– Fra min side synes jeg det vondeste var at han skulle gå bort. For han var det vondeste at vi skulle miste vår egen far.

Pappa Øivind var syk i åtte og en halv måned før han til slutt sovnet stille inn. Den dagen husker Ruud godt.

– Det var en fin solskinnsdag. Han hadde lavt blodsukker og hadde lett for å besvime. Det var i hvert fall to andre tilfeller hvor vi trodde han skulle dø. Mamma hadde lyst til å ringe ambulansen, men pappa ville ikke det. Jeg tror han hadde slått seg til ro.



VILLE DELE MED PAPPA: Birk forteller at han hadde aller mest lyst til å dele OL-seieren sammen med pappa. Foto: Geir Olsen

Idrettsprofilen forteller at hele familien var samlet og var sammen med faren til hans siste åndetak.

– Det skjedde på en veldig fredelig måte. Han var hjemme, fuglene kvitret, nærme hagen hvor han elsket å dyrke grønnsaker.



Men sorgen over farens bortgang var det ingen tvil om at han kjente på.

– Jeg knakk helt sammen, jeg var så lei meg. Men så var det en lettelse, så mye som slapp tak. Han hadde kjempet så mye og jeg ønsket ikke at han skulle ha det kjipt lengre.



– Var ikke glad, men heller ikke trist

Under farens sykdomsforløp var veien mot OL i Beijing hele tiden en stor motivasjon for freeskieren.

Ti måneder etter farens død, vant han konkurransen han hadde jobbet så hardt mot.

– Da jeg først vant OL, så klarte jeg ikke helt å vite hva jeg skulle gjøre. Følelsene mine slapp ikke helt til. Etter hvert som jeg lot det synke inn, så var det en rar følelse. Jeg var ikke glad, men heller ikke trist, sier han og fortsetter:



– Det var så mange fantastiske ting, men som jeg ikke fikk delt med pappa. Det er kanskje det jeg hadde hatt mest lyst til. Jeg hadde brukt OL til å skyve tankene til side, så måtte jeg møte realiteten.



OLYMPISK MESTER: Birk Ruud ble olympisk mester i Bejing 2022. Foto: SEBASTIEN BOZON

Møtte veggen

Etter OL møtte idrettsstjernen veggen.

– Det var de månedene hvor jeg følte meg deprimert, hvor jeg hadde det dritt. Det var tomme tanker og ting var meningsløst. Jeg hadde ikke lyst til å gripe dagen, alt var kjipt. Jeg satt ikke pris på hverdagen.



Ruud forteller at han følte seg mislykket og ubrukelig.

– Det er så rart, jeg hadde jo fått til masse, men så føler du deg helt ubrukelig. At du ikke får til ting og ikke blir glad for noen ting. Det spiller ingen rolle hva man får til, fordi det gir ingen glede, forklarer han.

Den olympisk mesteren forsto at han trengte noen å snakke med.



– Da jeg følte meg deprimert og ting var kjipt, var det ikke noe spørsmål om jeg skulle snakke med noen. Jeg ville fikse det og takle følelsene.



Ser tilbake på minnene

Ruud forteller at han slet med å gråte etter at faren døde.

– Jeg føler at den eneste måten jeg fikk utløp på sorgen, var ved å gråte, men det klarte jeg ikke.



Ved å slite seg selv ut fysisk, klarte han til slutt å la tårene komme.

– Jeg hadde bestemt meg for å ta en natt alene i telt. Da gikk jeg langs veien fra klokken åtte om morgenen til åtte om kvelden. Langs veien der, alene, begynte jeg å gråte. Da kjente jeg at mye slapp tak. Da gikk det opp for meg hva jeg drev med. Det var å slite meg ut fysisk for å la følelsene komme.

I podkasten forteller Ruud at han har blitt flinkere til å snakke om følelser og på å la de slippe til, etter farens bortgang. Idrettsprofilen har erfart at det lønner seg å ta tak i det man føler på.



– Det bygger seg opp en mørk energi som kommer og tar deg senere.



Nå er det to år siden freeskieren mistet faren sin.

– Jo lengre tid det går, jo mer ser man tilbake på alt det fine som har vært. Sykdommen er ikke lenger det klareste bildet du har i hodet, det er alle opplevelsene man har hatt sammen og fine minner.