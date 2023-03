Birgit Skarstein røper brudd

I 2021 kunne idrettsutøver Birgit Skarstein (34) avsløre at hun hadde fått seg kjæreste.

Da roeren gjestet NRK-programmet «Lørdagsrådet» nylig, bekreftet hun at hun nå er singel.

– Jeg er singel, sier Skarstein i programmet som ledes av Live Nelvik.

I en melding til Se og Hør skriver idrettsutøveren at hun trives i singeltilværelsen.

– Jeg elsker det jeg holder på med og føler at livet er fullt av mening og kjærlighet. Så jeg er lykkelig singel, og trives godt med uavhengigheten det gir siden jeg reiser så mye. Idrett og jobb tar mye plass i hverdagen, og i år er målet å få litt mer tid til venner og familie, skriver hun i en tekstmelding.

I 2019 brøt Skarstein og ekskjæresten Martin Sletten forlovelsen. Det avslørte hun selv på sin Instagram.

– Martin og jeg er et godt team, men vi har bestemt oss for å ikke lenger være kjærester. Vi har hatt fire fantastiske år, mye gøy og jobbet godt sammen. Vi er veldig glade i hverandre, og takknemlige for alt vi har fått gjort og oppleve i lag. Dette eventyret ville vi ikke vært foruten, skrev hun den gang.

