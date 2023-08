Billy McFarland arrangerer ny festival – allerede utsolgt

Etter fire år i fengsel for å ha arrangert «Fyre»-festival i 2017, planlegger nå Billy McFarland ny festival.

Seks år etter at Billy McFarland (31) arrangerte den katastrofale Fyre festival, prøver amerikaneren seg nå på ny festival.

Dette er etter han har sonet fire år i fengsel som følge av «Fyre», som ble arrangert på Bahamas i 2017.

Etter å ha svindlet den forrige festivalen for 26 millioner dollar, avslører nå McFarland selv at han skal arrangere Fyre Festival II. Annonseringen gjør han på YouTube.

– Dette er en stor dag. Det har vært den villeste reisen å komme hit, og det hele startet med et sju måneder langt opphold i isolasjon, sier han blant annet i videoen.



Til det neste nivået

31-åringen hevder at han nå skal ha slått seg sammen med «verdens beste partnere», som lar han «ta festivalen til det neste nivået».

Festivalen skal etter planen finne sted i slutten av 2024.

– I mellomtiden skal vi gjøre ulike pop-ups og arrangementer rundt om i verden. Dette er din mulighet til å være med. Dette er alt jeg har jobbet mot. La oss komme i gang, forteller McFarland.



På Instagram hevder arrangøren at festivalen allerede er utsolgt, til tross for at ingen lokasjon eller artist-lineup har blitt annonsert.

Katastrofalt

Festivalen McFarland arrangerte i 2017 ble en ren katastrofe. Publikum ble lovet en luksuriøs festival, i flotte omgivelser, med høy standard på både mat og bofasiliteter. Slik ble det ikke.

Sammen med rapperen Ja Rule lurte arrangøren gjestene til å betale skyhøye summer for festivalbillettene.

Katastrofe-festivalen har fått sin egen Netflix-dokumentar, med navn «Fyre: The Greatest Party That Never Happened».

I dokumentaren kan man se hvordan gjestene ble møtt av et mareritt. McFarland og hans ansatte fikk ikke festivalen klar til den aktuelle datoen og gjester var blant annet uten mat og et sted å sove.

Artistene som skulle opptre var blant annet Blink-182, Major Lazer, Matoma og Pusha T. I tillegg lokket arrangørene med influensere som Kendall Jenner og Emily Ratajkowski, som begge var med på å promotere for festivalen.