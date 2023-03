Billie Eilish tar avstand fra sosiale medier: – Slettet alt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Billie Eilish har tatt et bevisst valg om å kutte ned på sosiale medier.

TAR AVSTAND: Billie Eilish har bestemt seg for å ta avstand fra sosiale medier. Foto: KEVIN WINTER

Billie Eilish (21) gjestet nylig podkasten «Conan O'Brien Needs A Friend» hvor hun avslørte at hun har valgt å slette sosiale medier fra telefonen sin.

– Jeg ser ikke på det lenger. Jeg har slettet alt fra telefonen min, forteller sangeren.

Hun understreker at valget har vært viktig for henne.

– Jeg føler at jeg vokste opp i den perfekte tiden med internett da det ikke var så mye at jeg ikke hadde en barndom. Det var spill på datamaskiner, men det var så vidt.

– En fryktelig person

Eilish forklarer videre at hun var en del av sosiale medier slik vi kjenner det i dag, men at hun nå ikke ønsker å være en like stor del av utviklingen.

Artisten ga et eksempel på en situasjon hvor kjæresten Jesse Rutherford viste henne en video som dukket opp på nettet.

– Det var sånn «Billie Eilish er en fryktelig person». Og så var det en veldig seriøs video av hvorfor. Jeg tenkte bare dette er ansiktet mitt. Dette er navnet mitt. Dette er meg. Det er en så gal virkelighet jeg lever i.

Lite kritisk

En annen ting som skremmer Eilish ved internett og sosiale medier er at mange er lite kritisk til det de leser.

– Alt jeg leser på internett tror jeg på. Og jeg vet at det er dumt, og jeg burde ikke gjøre det fordi jeg har bevis på at alt ikke er sant. Nesten ingenting av det er sant.

– Det er som små ting, små hvite løgner som går over hodet på alle, men alle tror på, fortsetter hun.