Billie Eilish: – Jeg er tiltrukket av kvinner

Den amerikanske superstjernen Billie Eilish (21) har i offentligheten kun vært i forhold med menn.

Nå kan hun imidlertid avsløre i et ferskt intervju med det amerikanske magasinet Variety, at hun også tiltrekkes av kvinner.

– Jeg elsker kvinner så mye. Jeg elsker dem så mye. Jeg er tiltrukket av dem som mennesker. Jeg er tiltrukket av dem på ekte, sier Eilish til magasinet.

Om Eilish har et godt øye til noen eller ikke, er imidlertid ikke kjent.

Sist artisten var i et offentlig forhold, var med ekskjæresten Jesse Rutherford (32). I mai ble det kjent at paret hadde gått hvert til sitt.

EKSER: Billie Eilish og Jesse Ruherford, kjent fra bandet «The Neighbourhood», bekreftet forholdet i november i fjor. Noen måneder senere var det slutt. Foto: MICHAEL TRAN

– Vi kan bekrefte at Billie og Jessie på vennskapelig vis har brutt forholdet. De er fortsatt gode venner. Alle rykter om utroskap er usanne. Begge er for tiden single, sa en talsperson for Eilish, ifølge TMZ den gang.



Talspersonen skal ha lagt vekt på at det ikke var utroskap i forholdet, da ryktene begynte å svirre etter at Eilish ble sett sammen med skuespillerinnen Ava Capri.

Ryktene skal ha oppstått på festen etter Met-gallaen som fant sted 1. mai.

Eilish har også vært i et forhold med Matthew Tyler Vorce, og forholdet ble kjent i 2021. I juni i fjor bekreftet Vorce at paret lenger ikke var kjærester.