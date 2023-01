Billie Eilish ber om besøksforbud etter innbrudd

GOD KVELD NORGE (TV 2): Artisten ber om besøksforbud etter at en mann brøt seg inn i foreldrenes hjem.

Billie Eilish (21) har bedt om besøksforbud mot en mann som angivelig brøt seg inn i foreldrenes hjem i California tidligere denne måneden. Det skriver NBC News.

Eilish hevder at mannen skal ha stoppet utenfor hjemmet flere ganger mellom 22.desember og 5. januar, og at til slutt brøt seg inn i huset.

I følge en begjæring innlevert til Los Angeles Superior Court tirsdag, skal Eilish ha sagt at hun har fryktet for hennes og familiens sikkerhet, etter at mannen dukket opp minst fem ganger utenfor foreldrenes hus.

Mannen skal ha hoppet over porten til foreldrenes eiendom og brutt seg inn. Han ble deretter pågrepet og mistenkt for innbrudd.

I tillegg til innbruddet skal mannen ha dratt til barndomshjemmet og etterlatt en hvit blomst sammen med en håndskrevet lapp, der han erklærte sin kjærlighet til Eilish. Det skriver sangerens far i en erlæring.

Los Angeles Police Department har mottatt flere politirapporter etter de påståtte hendelsene.