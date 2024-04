Bildet vekker oppsikt: – På ingen måte flatterende

HVA SKJER HER?: Betakaroten-reklamen har fått reaksjoner. Bildet er KI-generert. Foto: Skjermbilde fra Facebook

Vi nærmer oss lysere og varmere tider, og snart vil sosiale medier flyte over av bilder fra strender og varmere strøk.

Da er det også en perfekt tid for å fronte populære kosttilskudd som kan love en naturlig brunfarge helt uten sol, solarium eller selvbruning – slik som blant annet Betakaroten gjør.

Betakaroten Premium (Norisma) er allerede godt i gang med nettopp dette, ettersom at flere annonser for merket har dukket opp den siste tiden.



Deres nye reklame har skapt stor blest i sosiale medier, men ikke for selve kosttilskuddet.

«Helt creepy»

Nylig ble nemlig denne sponsede annonsen publisert på Facebook, og i kommentarfeltet renner reaksjonene inn:



KI-REDIGERT?: Publikum stusser over denne annonsen. Bildet er KI-generert. Foto: Skjermbilde / Facebook

«De lårene er så retusjerte at det er helt creepy», skriver en i kommentarfeltet.

«Reagerte på de beina. Tenkte at de så i det hele tatt veldig unaturlige ut. Både lår og resten av beina», skriver en annen.

«Låra er en ting, men sjekk de tærne da», legger en siste til.



Lårene og tærne til personen som er avbildet, er det som får flest til å stusse, og noen lurer på om det er blitt brukt kunstig intelligens (KI).



God kveld Norge tar derfor kontakt med Norisma, som står bak Betakaroten Premium, for å høre hva som egentlig har skjedd med bildet.

Markus Skoglund, daglig leder i Norisma AS, forteller at de har sjekket opp situasjonen internt, etter at God kveld Norge tok kontakt.

– Vi ville aldri med intensjon publisert bildet i tilstanden dere har videresendt. Det ser jo mildt sagt merkelig ut og er jo på ingen måter flatterende for verken merkevare eller budskap. Dette er ikke gjort bevisst, snarere tvert om.



Les hva som faktisk har skjedd lenger ned i saken.

– Svært amatørmessig laget



Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forteller til God kveld Norge at det er lov å bruke KI-genererte bilder gjennom markedsføring.

Men det er på én betingelse:

– Markedsføringsloven er klar på at annonsør skal sørge for at reklame der kroppsfasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, merkes tydelig. Det gjelder også der KI er benyttet til manipuleringen.

MÅ MERKES: Thomas Iversen understreker at det stilles strenge krav til bruk av KI innen markedsføring. Foto: Forbrukerrådet

Iversen trekker frem at næringsdrivende helt klart bør unngå å bruke KI til å lage reklamebilder av menneskekropper.

– Utover det må KI-manipulering av kropp merkes tydelig i markedsføringen.

Videre poengterer Iversen at KI og annen manipulering av kropp kan bygge opp under usunne og uoppnåelige kroppsidealer, som er nettopp grunnen til at bildene skal merkes.

Dette slik at publikum vet at bildene ikke er ekte.

Iversen understreker at reklamen til Betakaroten Premium kanskje ikke bygger opp under usunne og uoppnåelige kroppsidealer, men heller at det er dårlig bruk av KI.

– Nå er ikke akkurat det problemet med denne reklamen, som er svært amatørmessig laget.



Viser til autofunksjon

Norisma AS mener på sin side at de har forklaringen på hva som har skjedd med akkurat dette bildet.

Skoglund viser til at det er en autofunksjon i Metas annonseverktøy, som angivelig heter «expand image». Funksjonen skal være påskrudd automatisk når firmaer oppretter annonser i Meta under visse kampanjetyper.

På grunn av denne autofunksjonen skal bildet først ha blitt strukket, i både topp og bunn, for deretter å ha blitt fylt med KI-generert innhold.

«EXPAND IMAGE»: Det er autofunksjonen expand image som står bak de rare tærne. Foto: Skjermbilde fra Norisma.

– Bildet som ble lastet opp til Facebook er altså verken KI-generert eller retusjert, kun croppet, og så har tydeligvis Metas «expand image»-funksjon fylt ut bildet for å tilpasse det til større/andre formater, skriver Skoglund i en epost.



FORKLARINGEN: Norisma viser til at en automatisk funksjon har blitt benyttet på bildet. Bildet er KI-generert. Foto: Skjermbilde fra Norisma.

Skoglund presiserer at bildet er ett av mange som brukes i betalt annonsering på sosiale medier, i forbindelse med firmaets vår-kampanje.

– Det ser veldig rart ut etter at «expand image»-funksjonen har lagt til både lengre lår og rare tær, noe en håndfull andre har henvist til i kommentarfeltet.



Skoglund håper og tror at publikum forstår at de med hensikt aldri ville publisert bildet slik det fremstår på Facebook.

– Dette er ikke noe vi aktivt har skrudd på, eller blitt presentert for hvordan det skulle bli seende ut «live» i forbindelse med publiseringen av annonsen.

Bildet har altså blitt KI-generert gjennom Metas «expand image»-funksjon, og ikke bevisst av Norisma AS.

Slik så bildet opprinnelig ut:

ORIGINAL: Dette er originalbildet som ble brukt til Betakaroten Premiums reklame. Foto: Norisma

God kveld Norge har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Meta, foreløpig uten hell.