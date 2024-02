Bijou Phillips deler oppdatering etter fengslingen

Bijou Phillips (43) har gått videre etter at hennes mann, skuespiller Danny Masterson (47), ble dømt for flere voldtekter i september.

Under en fest i forbindelse med Grammy-utdelingen, lettet Phillips på sløret om hvordan hun har det midt i prosessen med å skilles fra Masterson.

– Jeg har det bra, fortalte hun til E! News.



Videre la hun til at fokuset ligger på hennes og Mastersons datter, Fianna (9) og at de to er et «flott, lite lag».

Dømt til 30 års fengsel

BAK LÅS OG SLÅ: Danny Masterson sitter nå fengslet i North Kern State Prison i California. Foto: - / AFP / NTB

Masterson på sin side forblir bak lås og slå. I mai ble skuespilleren best kjent fra «That '70s Show», arrestert på grunnlag av tre siktelser om voldtekt.

Han ble funnet skyldig for å ha voldtatt to kvinner i hans eget hjem i Los Angeles mellom 2001 og 2003.

Kvinnene hevder at Masterson skal ha dopet dem ned før han voldtok dem. 47-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld og mener de seksuelle forholdene var frivillig.

I september ble han dømt til 30 års fengsel.

Viste sin støtte

Phillips forble ved skuespillerens side gjennom rettssaken. Hun beskrev han også som en «livreddende partner» i et karakterbrev, i tillegg til å rose ham for sin farsfigur:

– Danny er en fantastisk far. Datteren vår og jeg er knust over at han ikke er hjemme hos oss. Det har vært veldig vanskelig uten ham her. Selv om han nå sitter i fengsel, ringer han henne hver dag. Han hjelper henne med lekser hver kveld.

Til tross for at Phillips viste sin støtte til Masterson under rettssaken, endte hun opp med å sende inn papirer med ønske om å avslutte ekteskapet deres i slutten av september. I disse papirene henviste hun til «uforsonlige forskjeller» som årsaken til bruddet.