Bianca Ingrosso i sorg

I SORG: Bianca Ingrosso har mistet et nært familiemedlem. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Søndag formiddag kunne den svenske influenseren, sminkegründeren og TV-profilen, Bianca Ingrosso (28), dele med sine 1,3 milloner følgere på Instagram at hun har mistet et nært familiemedlem.

I innlegget hun postet på historiefunksjonen, hyller hun farfaren som døde nylig.

«Sterk, sårbar, stolt og med ordentlig mye kjærlighet. En utrolig mann med lidenskap for historie, musikk, og framfor alt sine barnebarn», skriver hun innledningsvis.

HYLLES: Bianca Ingrosso hyller sin avdøde farfar i et hjerteskjærende innlegg. Foto: Skjermdump, Instagram

«Det eneste du ønsket var fred», fortsetter hun.

Ingrosso skriver videre at hele familien var til stede under hans død, akkurat slik han selv hadde ønsket i mange år. Sammen hørte de på hans favorittmusikk Ennio og Hans Zimmer.

Den svenske influenseren er kanskje mest kjent for å medvirke i realityserien «Wahlgrens verden», som gründer for sminkemerket CAIA Cosmetics, og som programleder for talkshowet «Bianca».