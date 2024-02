Beyoncé deler om hudsykdom

Superstjernen avslører at hun lenge har behandlet seg for den autoimmune hudtilstanden.

I et nytt intervju med Essence, deler Beyoncé (42) at hun fra ung alder har slitt med en hudsykdom.

Stjernen forteller at hun har mange vakre minner knyttet til håret sitt, men at hun også dårlige hårdager, spesielt på grunn av tilstanden.

Hun kaller det en «dypt personlig» hårreise.

Deler om tilstanden

Det er første gang sangeren deler at hun sliter med sykdommen.



– Fra å tilbringe barndommen i min mors salong til faren min brukte olje på hodebunnen min for å behandle psoriasis – disse øyeblikkene har vært hellige for meg, avslører hun.

Psoriasis er en autoimmun tilstand som fører til at kroppen overproduserer hudceller, noe som resulterer i skjellende, kløende flekker i hodebunnen, albuene, knærne og andre steder på kroppen.

Lanserer egne produkter

Intervjuet med Essence ble gjort et par uker etter at sangerinnen bekreftet at hun lanserer en rekke egne hårpleieprodukter, kalt Cécred.

– Jeg tok slutten av navnet mitt, Cé, og gjorde det til begynnelsen av ordet hellig for å skape Cécred. Fra min mors salong, daglige ritualer med min far og mange års erfaring med å utvikle en hårpleielinje, har reisen vært nettopp det: Cécred, forklarer hun.

Hårpleielinjen vil tilby alt fra oljer, sjampo, vitaminer og børster. Artisten ønsker gjennom produktene å kombinere hårvitenskap og langvarige tradisjoner som stammer fra hennes egne personlige reise.

Ikke den eneste

Sangeren er ikke den eneste store kjendisen som har snakket om kampen mot den kroniske sykdommen.

Kim Kardashian, LeAnn Rimes, Cara Delevingne og Cyndi Lauper er bare noen av stjernene som har bekreftet at de sliter med psoriasis.