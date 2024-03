Betaler svimlende sum for artistens opptreden

Milliardærbryllupet forventes å bli «tiårets bryllup». Så mye punger de ut for å ha Rihanna som underholdning på «førbryllupsfesten».

12. juli skal Anant Ambani (28) og Radhika Merchant (29) gifte seg.

Ambani er yngstesønnen til Indias rikeste mann, Makesh Ambani, og oppladningen til bryllupet har allerede startet.

Tidligere denne uken inviterte de forlovede hele 51.000 lokale gjester til en felles middag.

MIDDAG: Ambani og Merchant fotografert under fellesmiddagen med 51.000 gjester. Foto: Stringer

Til tross for at selve bryllupet skjer i juli, har milliardærpappa Ambani invitert rundt 1200 gjester til en tredagers lang før-bryllupsfeiring.

Feiringen går av stabelen fredag, og ifølge indiske medier skal selveste Rihanna stå for kveldens underholdning sammen med magiker David Blaine.

Prislappen for å ha «We Found Love»-sangeren som underholdning til førbryllupsfeiringen skal visstnok ligge på rundt 95 millioner norske kroner.

Det skriver IndiaToday.

Gjestelisten for helgens feiring er fullpakket av store og viktig navn verden over.

Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai og Ivanka Trump er blant de inviterte.

ANKOMMET: Mark Zuckerberg og konen fotografert da de landet i India, kalr for førbryllupsfesten. Foto: - / AFP / NTB

Også indiske milliardærer som Gautam Adani og Kumar Mangalam Birla, og Bollywood-filmstjerner som Deepika Padukone, Shah Rukh Khan, Rani Mukherjee, Salman Khan og Sachin Tendulkar, Arijit Singh og Diljeet Dosanjh er forventet å se under helgens storslåtte feiring.

Bryllupet blir beskrevet som «tiårets bryllup», og det med god grunn.



Prislappen for bryllupet antas å havne på rundt én til to milliarder norske kroner.

I invitasjonen står det at gjestene vil finne et «moodboard» for hver dags kleskode, med en hær av hårstylister, makeupartister og indiske klesdesignere på hotellet.

Pappa Ambani er Indias rikeste mann og styreleder i Reliance Industries. Forbes lister Ambani også som den rikeste mannen i hele Asia.

Merchant er datteren til Viren Merchant, administrerende direktør i Encore Healthcare Pvt. Ltd., og gründer Shaila Merchant.