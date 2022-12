Betaler strømregningen til tre familier: – Føles fint

Den siste tiden har strømprisene skutt til værs. Dette har ført til at influenser, Sebastian Solberg, i julen har satt i gang en konkurranse på TikTok.

Den går ut på at han skal trekke ut tre familier som han skal betale strømregningen for i desember.

– Jeg er så heldig at jeg og min familie nå slipper å bekymre oss for strømregninger, selv om vi også synes de er høye. Det er ikke sikkert vi alltid kommer til å være i en posisjon hvor vi kan gjøre dette, men i år er vi det, sier Solberg til God kveld Norge.

@sebastiansolberg Konkurranse: betaler noen av deres strømregninger. Hvem synes du har fortjent det? Kommenter ⬇️ hvem du mener har fortjent det (trenger ikke nevne navn) :) lik kommentarer som du synes fortjener det. Vinnerene sender faktura til meg og jeg betaler! alt over strømsøtten fra staten dekker jeg 🔌 vinnerene trekkes på nyttårsaften! Iløpet av 2023 håper jeg på å kunne gi mer tilbake til dere som følger meg i mine some kanaler❤️✌🏽 god romjulstid! 🎅🏼 ♬ original sound - Sebastian Solberg

Latt seg inspirere

Videre forteller han at han har latt seg inspirere av andre kjente profiler som på ulike måter har bidratt.

– Jeg håper at dette kan inspirere flere til å gjøre små eller store ting som hjelper andre. Man trenger ikke alltid å gjøre noe superstort eller ofre alt.

Likevel understreker Solberg at det er viktig at det ikke skal være et krav. At man selv må føle på om man har mulighet og lyst til å gjøre noe.

– Jeg synes det er trist når folk som prøver å gjøre noe blir kritisert for at de ikke gjør nok, eller at måten de gjør det på er feil. Alt er bedre enn ingenting. Hjelper man til med en tier, så kommer man faktisk et godt stykke.

Endret seg etter han ble far

Solberg har tre barn sammen med samboeren, Nikoline Anundsen. Denne måneden avslørte de at de venter sitt fjerde barn sammen.

Han forteller at mye endret seg etter at han ble far.

– Etter at jeg selv ble far, synes jeg det er vanskeligere å se at andre barn ikke har det bra. Når jeg da hører om familier som ikke har råd til å feire jul, eller utføre aktiviteter, eller andre ting mine og andre barn tar som en selvfølge, får jeg så vondt inni meg.

– Jeg vet at mange ikke er så heldige som oss og da føles det fint å kunne gjøre noe hyggelig for noen som trenger og setter pris på det.

Håper å kunne bidra mer

Solberg forteller at han bidrar til to faste organisasjoner innimellom, men at han i 2023 ønsker å gjøre mer.

– Jeg håper på å kunne gjøre flere ting som dette som hjelper flere av de som følger meg. Det er ikke til å stikke under en stol at en del av min inntekt kommer fra at jeg har følgere i sosiale medier. Da er det på sin plass å gi litt tilbake innimellom.