– Bertheussen bruker vesken jeg laget som et f*#%ings kunstverk!

REAGERER: Et bilde publisert i forbindelse med Laila Bertheussens kunstutstilling, fikk forfatter Madeleine Schultz til å reagere. Foto: Heiko Junge / NTB og @madeleine_schultz

Tirsdag åpnet Laila Bertheussen, i samarbeid med kunstner Morten Traavik, sin utstilling i Arendal.

Bertheussens debututstilling har fått tittelen «Public Enemy».

Hun ble i 2021 dømt til ett år og åtte måneders fengsel for åtte tilfeller av trusler mot sin daværende samboer, justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde, og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

En stor del av kunstutstillingen er de etter hvert berømte veskene hun hadde med under rettssaken.



I rettssalen dukket hun nemlig opp med egendesignede vesker med tekst og symboler. I tillegg dukket hun en dag opp med en veske med teksten «Feminist! Ja visst!».

Denne var imidlertid ikke laget av Bertheussen selv, men av journalist og forfatter Madeleine Schultz. Vesken skal ha blitt produsert som en gave til Kvinnefrontens medlemmer i 2014.

FEMINIST! JA VISST!: Dette er vesken Madeleine Schultz produserte til Kvinnefrontens medlemmer, som også Laila Bertheussen brukte under rettssaken. Foto: Skjermbilde @ Madeleine_Schultz

– Et f*#%ings kunstverk!?



Nå har Schultz publisert et innlegg på egen Instagram-profil, der hun reagerer på at vesken har dukket opp i forbindelse med Bertheussens kunstutstilling under Arendalsuka.

Bildet av vesken ble tirsdag brukt i en anmeldelse av utstillingen, gjort av NRK. Bildene av veskene er tatt av fotograf Gorm G. Kaare for initiativtaker Morten Traavik.



SATT UT: Forfatter og journalist Madeleine Schultz. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard/Cappelen Damm

– Den absurde veskehistorien fortsetter. Nå har Bertheussen hengt opp vesken JEG LAGDE for Kvinnefronten i 2014 på veggen til Traavik som et f*#%ings kunstverk!? Jeg orker ikke, skriver hun i Instagram-innlegget.

Schultz sier til God kveld Norge at hun synes det er rart at Bertheussen har tatt eierskap til vesken, både under rettssaken og nå også i forbindelse med utstillingen.



– Jeg er ikke sint og innlegget mitt var ment humoristisk. Men, jeg synes det hele er absurd og merkelig. Verken jeg eller Kvinnefronten har fått noe informasjon om at den skulle brukes i utstillingen. Denne vesken er jo ikke kunst, bare et medlemsnett laget for Kvinnefronten i 300–400 eksemplarer, sier hun.



Når vi kontakter Morten Traavik, får vi imidlertid høre at vesken skal ha blitt fjernet fra utstillingen før åpningsdagen. Han sier NRK til sin anmeldelse skal ha fått tilgang på bilder av alle veskene som i første omgang var tenkt hengt opp på veggen i Arendal.

FRA ÅPNINGSDAGEN: Laila Bertheussen åpner sin utstilling «Public Enemy» kuratert av Morten Traavik. Foto: NTB/Heiko Junge

– Den er tatt ned. Vesken ble tatt ned nettopp av kunstneriske årsaker, fordi det ikke var bra nok kunst. Den er fjernet fra utstillingen.



Til det sier forfatter og journalist Madeleine Schultz følgende:

– Ja, ikke sant. Den vesken skal jo heller ikke være kunst. Og hva som er kunst kan jo for så vidt være en diskusjon relevant for hele utstillingen til Bertheussen.

Traavik ser ikke at det skal være noe problematisk å vise fram noe som ikke er kunst som kunst.

– Det blir jo en mye større kunstdebatt om hva kunst er eller ikke. Men jeg ser overhodet ikke noe problem ved det, sier han.

Han understreker at valget om å ta bort vesken fra utstillingen er tatt av Bertheussen selv.

– I og med at dette er et kommersielt produkt, så ser jeg ikke noe forskjell på å stille ut en Coca-Cola, eller en slik veske. Så kan man selvfølgelig være enig eller uenig om det er kunst.



Det har foreløpig ikke lyktes God kveld Norge å få en kommentar fra Bertheussen selv.

Inspirert av soningsforhold

Kunstutstillingen i Arendal skal være inspirert av Bertheussens egne erfaringer fra politiet og medienes søkelys, dommen mot henne og soningen i Bredtveit fengsel.



Nylig sonet hun ferdig dommen, og i sitt første intervju med Morgenbladet hevdet hun seg fremdeles uskyldig dømt.

– Jeg kan ikke ta på meg æren for det mesterstykket av en iscenesettelse. Jeg burde kanskje gjøre det, da jeg har tatt på meg – eller snarere fått på meg – alt det andre som fulgte med, sa Bertheussen til Morgenbladet.

– Så du mener fortsatt at du ikke har gjort det?

– Det stemmer, sa hun.

Utstillingen til Bertheussen er raskt blitt emne for debatt, og NRKs kunstkritiker Mona Pahle Bjerke beskriver utstillingen som «det ultimate knefall for tabloidvirkeligheten».