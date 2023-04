Bernt Hulsker avslører podkast-planer

Det har gått godt og vel ett år siden den skjebnesvangre kvelden på karaokebaren Syng Mer i Oslo, der Bernt Hulskers (45) oppførsel senere fikk ham dømt i Oslo tingrett.

Han fikk 18 dagers betinget fengsel med to års prøvetid for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd mot en dørvakt ved Syng Mer.

Før dette hadde Hulsker jobbet seg opp en solid CV i norsk underholdningsverdenen. Han hadde figurert i en rekke programmer på TV, radio og som profil i VGTV.

Planlegger egen podkast

Etter hendelsen på Syng Mer har han ligget lavt i terrenget, men i forrige måned erkjente Hulsker at han håpet på scene-comeback da han gjestet podkasten «Ta det som en mann». Nå avslører han et nytt prosjekt.

– Jeg håper at dører som har vært stengt kanskje vil åpne seg igjen. Jeg har full respekt om det ikke blir slik, men jeg sitter jo fulladet der. Som en fulladet muskedunder, egentlig. Jeg er klar for å gi av meg selv, og så får vi se om det går. Jeg begynner sånn smått og gjøre litt gigs her og der, og så skriver jeg litt, sier han i et lengre intervju med programleder Erlend Martinsen i den ferske podkast-episoden til Lite Streit.

45-åringen avslører at han jobber med en egen podkast.

– Jeg kan jo si det sånn at en pod blir det, det kan jeg med hånden på hjertet si. Og så får vi se hvem jeg har med meg da, forteller han i episoden.

Han forteller at han planlegger å ha med seg en makker.

– Jeg kan ikke sitte solo. Jeg jobber litt med det, men det er ikke så mye mer å si ennå. Jeg håper og tror vi kan ha en podkast klar om ikke altfor lenge, sier han.

Bernt Hulsker er ikke fersk i podkast-universet. Han var tidligere fast i VG-podkasten «Enkel servering», sammen med Morten Ramm og Martin Sleipnes.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Hulsker onsdag. Han har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

– Oppriktig lei meg

I november snakket en åpenhjertig Hulsker for første gang om dommen i et program av Vårt lille land.

– Jeg er oppriktig lei meg for å ha såret og fornærmet dørvakten den kvelden. Men jeg kan ikke la et stygt ord sagt i fylla nede på en karaokebar få definere meg som menneske.

Han la til at han hadde brukt månedene etter hendelsen på karaokebaren til å gå i seg selv.

– Jeg har selvfølgelig søkt hjelp. Jeg har jo det. For å endre atferd, for å bli en bedre versjon av meg selv, på alle slags mulige vis. «Hva i all verden slags type er du, Bernt? Hvem er du egentlig? Hva er det du styrer med?».