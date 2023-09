Bernt Hulsker åpner om skandalen: – Det var jo tøft

Bernt Hulsker går fortsatt til psykolog etter at han ble dømt til fengsel for hatefulle ytringer.

– Det var en del ting og ta tak i, sier den tidligere fotballspilleren og VGTV-profilen Bernt Hulsker (46) i podkasten «Radio Mørch».

Fredag denne uken dukket han opp i podkasten, hvor han forteller om tiden etter han ble såkalt «cancelled».



Det er knapt et år siden nyheten om at 46-åringen ble dømt til 18 dagers betinget fengsel for hatefulle ytringer, kom ut i media. Det etter at han drakk seg full på karaokebaren «Syng» i Oslo, og kalte en dørvakt for n-ordet.

I etterkant av dommen forsvant Hulsker fra offentligheten og ble utsatt for det som på folkemunne heter «cancel culture», norsk oversatt til utestengingskultur.

Nå har han smått returnert til offentligheten igjen da han i forrige uke dukket opp i podkasten «Kontoret» med Oskar Westerlin og Snorre Klanderud – og nå i NRK-podkasten «Radio Mørch» med Erlend Mørch.

MØRCH: Erlend Mørch intervjuer Bernt Hulsker i podkasten sin «Radio Mørch». Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Oppe og nikker igjen

Programleder Erlend Mørch innleder episoden med å fortelle at det var lettere sagt enn gjort å spille inn en episode med Hulsker.

– Vi spilte inn en episode. Eller vi gjorde et forsøk, men fant fort ut at det er vanskelig å snakke om å ha blitt «cancelled», episoden på «Syng» og deretter snakke om alt mulig annet rart, på en og samme dag. Det ble en litt krevende omstilling rett og slett.

Mørch forteller at de derfor var nødt til å spille inn podkasten i to omganger – begge kan høres i samme episode.

Videre deler podkast-verten sine tanker om saken og «trøkket» man er nødt til å håndtere, før han spør Hulsker om hvordan den siste tiden har vært.

– Det var jo tøft det. Klart det var tøft. Men apropos det der med trøkk, så valgte jeg å melde meg litt ut. Ikke lese så mye. For min del nå, har jeg jobbet såpass godt med materien, og føler at jeg er på vei mot en ende.

TØFF TID: Bernt Hulsker innrømmer at det har vært en tøff periode, men at han endelig begynner å få det bedre på privaten. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det henger ved en selvfølgelig, men nå er jeg oppe og nikker igjen. Fullt og helt. Oppe på tre steg, langt over midtstopperne og setter den «pang» inn, sier Hulkser metaforisk.

Går til psykolog

Bildet Hulsker tegner er siktet mot at han nå har det bedre i sitt personlige liv. Karrieren stresser han ikke noe med lenger.

Videre forteller 46-åringen at han har fått hjelp den siste tiden for å få det bedre, og bekrefter at han går til psykolog for å få vekk bitterhet og sinne.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg har lyst til å si om det. Men for min egen del var det en del ting å ta tak i. Absolutt. Jeg har fått god hjelp for jeg har rett og slett ikke skjønt bedre. Jeg har latt det skure og gå med akkurat det der.

Før han senere forsiktig og spøkefullt forteller at psykologen hans heter Dag. En humoristisk sammenligning til komiserien til Atle Antonsen «Dag». Serien handler om samlivsterapeuten Dag som ikke hadde særlig tro på mennesker eller ekteskapet.

Avslutningsvis i det Mørch kaller den «mørke» delen av episoden, innrømmer Hulsker at han var en stor idiot og at en stor del av kritikken han fikk var berettiget.