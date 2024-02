Benjamin Ingrosso avslører detaljer: – Brukt rundt et år

Den svenske artisten Benjamin Ingrosso (26) har blitt et kjent navn og ansikt her til lands.

Onsdag var Ingrosso i Norge for å prate om hans nyeste låt «Kite», som er den først singelen til hans kommende album.

Låten har allerede gjort stor suksess i Sverige, og her hjemme er den «listet» på NRK P3, NRJ og nådde en 45. plass på Top 50 Norge, på Spotify.

Med rundt 4.500.000 avspillinger på under tre uker, kan man si at Ingrossos låt «Kite» er blitt en hit. Ingrosso selv har derimot ikke alltid hatt tro på at låten hadde noe potensial.

– Faen, den her er jo jævlig bra

– Jeg har brukt rundt et år på «Kite». Da vi lagde den, så synes jeg det var en veldig gøy og kul låt, men den hadde ikke noe hitpotensial, forteller han til God kveld Norge.



Ingrosso forklarer at han gjennom flere måneder skal ha pirket og finjustert på låten for å få sluttresultatet. At det kunne være en «banger», innså han da den ble spilt under biltur hjemme i Sverige.

– Da den var klar, hørte jeg den i bilen og tenkte: «Faen, den her er jo jævlig bra. Faen, denne her har noe».

Som nevnt er «Kite» første singel på Ingrossos nye album og prosjekt, og uten å røpe for mye, forteller han til God kveld Norge hva fansen kan forvente av de resterende låtene.

– Neste singel er ikke klar, men jeg vet hva som blir neste. Selv om denne er noe annet enn «Kite», så «puster» den «Kite». Det er en annen del av samme verden.

– Det er som en jævla musikal

Ingrosso startet sin artistkarriere med låten «Fall In Love» tilbake i 2015. Siden den gang har han sluppet flere album som har gjort stor suksess.

Hans neste album beskriver han som «mye mer rått og organisk», og «mye mer Ingrosso».

– Mennesker utvikles jo konstant. Jo eldre man blir, jo nærmere sin egen person kommer man. Som artist så tror jeg at det er samme greie – jo eldre jeg blir, jo nærmere Benjamin Ingrosso blir jeg.

– Så musikken som kommer nå, så nærme Benjamin har jeg aldri vært i min musikalitet. Så fri har jeg aldri fått være.

KITE: Benjamin Ingrosso er for tiden aktuell med hans nyeste låt «Kite» Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Albumet som kommer i løpet året er inspirert av musikken Ingrosso vokste opp med, og nevner navn som Abba, Queen, Franz Ferdinand og Elton John som er blant artistene som skal ha formet visjonen til albumet.

– Men jeg vil si at albumet er veldig oppløftende, melankolsk, positivt og veldig melodisk. Det er som en jævla musikal.

– Har du noen samarbeid på albumet?

– Ja, men ikke noe jeg kan røpe. Men visse samarbeid er skikkelig «klyp meg i armen-øyeblikk».

Svarer på sivilstatus



I 2022 ble Ingrosso koblet til den norske influenseren og modellen Frøya Winther.

I 2023 kunne derimot Ingrosso fortelle til Aftonbladet at han var singel.

Verken Ingrosso eller Winther bekreftet noen gang at de var i et forhold, og hadde kun fine ord å si om hverandre.

– Sist du snakket med God kveld Norge, så sa du at du var singel. Hvordan går det med kjærligheten nå?



– Ja, nei, jeg er singel, sier han og fortsetter:

– Jeg har dessverre veldig lite tid til sånt, og veldig lite tid til meg selv. Veldig lite tid til å finne fred og ro. Når er jeg bare Benjamin som ligger i sofaen og ser på film, liksom?

Dette ser han etter i en kjæreste

Med en travel hverdag og karriere, forteller Ingrosso at timeplanen ikke er lagt opp for å få tid til noe romanse.

– Uansett tror jeg ikke at jeg er noe morsom partner å være sammen med for øyeblikket.

Selv om Ingrosso for øyeblikket er singel, er han klar i talen når det kommer til hva han ser etter i en eventuell kjæreste

– Jeg ser vel egentlig etter noen som jeg kan komme hjem til, og legge hodet mitt i fanget deres, og bare få være Benjamin, sier han og fortsetter:

– Uten noe krav på å være artist eller kul, men bare å få ligge hjemme i sofaen og se på en film. Å ha noen ved siden av seg, den nærheten tror jeg at jeg savner litt. Men det kommer når det kommer.