Benedicthe Bjerke har funnet kjærligheten med kjent gründer

NYFORELSKET: Bjerke ser ut til å ha funnet kjærligheten med grunderen bak Moods of Norway. Foto: Audun Braastad

Ett år etter bruddet med Egor Filipenko, har hun funnet kjærligheten med den tidligere «Moods of Norway»-gründeren.

Tirsdag kveld er det duket for gallapremiere på Wallmans nye dinnershow, Pop Art.

God kveld Norge er til stede for anledningen, og tok en prat med influenser og blogger Benedicthe Bjerke (34).

Den siste tiden har det sett ut til å være en romanse mellom henne og Moods of Norway-gründer, Peder Børresen (46).

Nå bekrefter hun forholdet overfor God kveld Norge.

På spørsmål om hun og Børresen er sammen svarer hun:

– Ja, det er vi.



«Moods of Norway»-gründeren avslører at de har hengt sammen i ett år.

– Vi har det kjempefint, det er veldig hyggelig. Og jeg digger Benedicthe, hun er som en liten fyrverkeri-rakett av personlighet, legger han til.

BEKREFTER FORHOLD: Benedicthe Bjerke og Peder Børresen har funnet kjærligheten. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

I august hintet paret til at de hadde funnet tonen, hvor Bjerke hadde postet flere bilder sammen med hun og Børresen som kysser.



Bildene skal være fra «Moods of Norway»-gründerens 46-årsdag.

KJÆRESTER: Benedichte Bjerke bekrefter overfor God kveld Norge at hun og «Moods of Norway»-grunderen har funnet kjærligheten. Foto: Skjermbilde / Instagram

På bildet skrev hun «Mer bursdags kliss klass – Your rock!», i tillegg til at hun tagget Børresen, og la til et hjerte på bildet, med en «P» i midten.

Bjerke har tidligere vært gift med «Skal vi danse»-proffdanseren Egor Filipenko (34). De har også to barn sammen. I fjor kom nyheten om at paret skulle skilles etter åtte år.

Børresen startet det norske merket «Moods of Norway» sammen med Simen Staalnacke (47). Gründeren har tidligere vært sammen med designer Camilla Abry (41).

Abry er nå i et forhold med rallyfører Andreas Mikkelsen (34). Paret har sønnen Max sammen.