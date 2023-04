Ben Affleck om Matt Damon: – Vil ikke anbefale å bo med ham

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ben Affleck kom med flere avsløringer om kompisen Matt Damon i et nylig intervju.

Under et besøk på «The Late Late Show with James Corden», fortalte skuespiller Ben Affleck om sitt forhold til kollega og venn Matt Damon.

Her fortalte Affleck blant annet om hvordan det er å være Damons romkamerat og at han ikke er den ryddigste samboeren.

– Matt er en vakker fyr, jeg elsker ham. Han er min beste venn, han har vært god med meg hele livet, han er en strålende fyr. Jeg vil ikke anbefale å bo sammen med ham, sa «Justice League»-skuespilleren.

Gikk i ryddestreik

Videre skrøt 50-åringen over Damon og hans skuespillertalenter og evnen hans til å fokusere og blokkere ut ting.

– En av tingene han blokkerer ut er ideen om at når du er ferdig med noe, at det må vaskes eller kastes.

Affleck fortalte så at han og hans bror, Casey, gikk inn i en slags streik etter å ha fått nok av romkameratens rot.

– Vi tenkte at vi skulle vente å se hvor lang tid det ville ta for han å faktisk reise seg og si: «Gud, jeg er dekket av søppel!» og han gikk to uker uten å røre leiligheten, fortalte skuespilleren om Damon.

– Det var larver der

«Batman»-stjernen fulgte på med flere avsløringer og fortalte at han en gang kom hjem for å finne Damon i shorts og t-skjorte, spille et videospill og omgitt av store mengder søppel.

– Jeg ser ned på denne sushi-tingen som er som en og en halv uke gammel. Det er larver der. Da var det bare å si: «Vi underkaster oss! Du er for god, vi kan ikke slå deg», spøkte han.

Affleck la til at Damon ikke anerkjente at det var noe galt med rotet og skrøt av sin kone for å håndtere hans skitne vaner.

Gode venner

Affleck og Damon har vært venner i mange år og møttes for første gang da Damon var ti og Affleck åtte.

Duoen spilte begge hovedrollen i filmen «Good Will Hunting» fra 1997 og dette var deres utbryterrolle. Damon som da var 27 år og Affleck som var 25, skrev filmen sammen da de var romkamerater.

Nylig var duoen tilbake på skjermen i filmen «AIR».