Bella Thorne deler gladnyhet

Bella Thorne (25) og kjæresten, Mark Emms, har forlovet seg. Gladnyheten deler Disney-stjernen selv med Vogue.

Paret traff hverandre i fjor på den spanske øya Ibiza, under bursdagsfeiringen til modellen Cara Delevigne. Ifølge Thorne skal det ha vært kjærlighet ved første blikk.

Emms skal ha fridd til Thorne i hennes hjem i California, med en smaragdslipt diamantring på ti karat. Etter frieriet feiret paret med familien.

Bryllup på landet

Thorne viste frem den eksklusive forlovelsesringen på Instagram med teksten «min kjære».

Thorne forteller at hun ser for seg et bryllup på en herregård på landet i Storbritannia. Skuespilleren har angivelig øye på en vintage Schiaparelli- eller Dior-kjole som antrekk på den store dagen.

– En brud trenger ikke bare én kjole, men fire, sier hun til Vouge.

– Denne britiske mannen er min



Skuespillerinnen ble offisiell på Instagram med kjæresten på valentinsdagen. Da la hun ut en bilde med sin utkårende.

– Finn noen du vil dele godteriet ditt med. Ps. denne sexy, høye, britiske mannen er min, så skaff deg din egen, skrev hun i Instagram-innlegget.

Thorne er kjent for å ha spilt i sitcom-serien «Shake it up» og «Magikerne på Waverly Place», begge på Disney Channel. Senere har hun blant annet spilt i filmen «Forget Me Not».

Emms er gründer og produsenten bak Netflix-serien «Bad Vegan».