Bella Hadid deler åpenhjertig om sykdommen

I flere år har Hadid-familien vært åpne om at de har lidd av borreliose.

Da Yolanda Hadid (59) var en del av «The Real Housewives of Beverly Hills», tok hun med seg kameraene inn i de vonde og vanskeligste dagene hun hadde med lidelsen.

Forrige uke delte Gigi Hadid (28) med sine 79 millioner følgere på Instagram at søsteren Bella Hadid hadde gjennomgått en intens behandling for sykdommen, og skal ha tatt et skritt tilbake fra modelljobben for å fokusere på helsen.

I dag deler Bella Hadid (26), med sine egne ord, sin takknemlighet for all støtten hun har fått mens hun kjempet mot sykdommen:

– Den lille meg som lidde ville være så stolt av å voksne meg for å ikke ha gitt opp på meg selv, skriver hun før hun fortsetter:

– Takk til mamma for at hun tok vare på alle medisinske journaler, holdt seg ved meg, aldri forlot min side, beskyttet, støttet, men mest av alt, trodde meg gjennom alt dette.

Det deler hun på Instagram.

Endelig frisk

Hadid forteller videre at å være så trist og syk, men med privilegier, muligheter og kjærlighet rundt henne var det «mest forvirrende noensinne».

– En ting jeg vil uttrykke til dere alle er at 1: Jeg har det bra og dere trenger ikke å bekymre dere, og 2: Jeg ville ikke forandret noe for verden.

Hun skriver at hele denne reisen, med flere år som syk og deprimert, har gjort henne til den hun er i dag, og at hun nå er endelig frisk.

– Universet fungerer på de mest smertefulle og vakreste måtene, men jeg må si at hvis du sliter – vil det bli bedre. Jeg lover. ta et skritt unna, vær sterk, ha tro på din vei, gå i din sannhet og skyene vil begynne å klarne opp.

Takker doktoren

Etter Hadid nå feirer at hun har blitt frisk, takker hun alle rundt henne.

– Takk for tålmodigheten til det utrolige selskapet jeg jobber for, støttespillerne mine og folkene som fortsatte å sjekke inn. Agentene mine Jill og Joseph for å beskytte meg. Jeg elsker og setter pris på dere mer enn jeg noen gang kan uttrykke, skriver hun før hun fortsetter:

– Takk til min geniale doktor, og hennes utrolige team med sykepleiere. Jeg elsker dere så mye.

– Jeg kommer tilbake når jeg er klar. Jeg savner dere alle så mye. Jeg elsker dere alle så mye