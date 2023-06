Bekrefter ny TV-serie

GIRLS OF OSLO: Den nye serien kommer til høsten. Foto: Espen Solli

Dokureality-serien «Girls of Oslo», med Sophie Elise, Isabel Raad, Nora Haukland og Anniken Englund Jørgensen kommer til Prime Video til høsten.

«Girls of Oslo»

Den siste tiden har influenserne Sophie Elise Isachsen (28), Isabel Raad (29), Anniken Englund Jørgensen (27), bedre kjent som «Annijor», og Nora Haukland (26), vært kryptiske i sine sosiale medier om et nytt hemmelig TV-prosjekt.



Det satte fart på ryktene om at de fire influenserne er i gang med innspillingen til en ny TV-serie.

I forrige uke erfarte God Kveld Norge at de er i full sving med TV-innspilling til programmet som angivelig skulle hete «Girls of Oslo».

Nå blir serien med samme navn bekreftet i en pressemelding fra Prime Video, sammen med en rekke nye reality- og underholdningsserier som blir lansert i Norge denne høsten.

«Gjør deg klar for den ultimate behind-the-scenes-serien om livene til Norges fire fremste influencere – Sophie Elise, Isabel Raad, Nora Haukland og Anniken Englund Jørgensen – i den nye dokureality-serien Girls of Oslo», står det i pressemeldingen.

Serien følger de fire influenserne gjennom oppturer og nedturer mens de navigerer seg i mote-, skjønnhets- og sosiale medier-verden.

«Seerne blir invitert til å ta en eksklusiv titt på influencernes daglige rutiner, samt deres mest glamorøse arrangementer. Det er imidlertid ikke bare champagne og roser – jentene vil møte tøffe utfordringer underveis, fra håndtering av netthets til å sjonglere personlige forhold i rampelyset.»

«Selv om de kommer fra ulike bakgrunner og har ulike tilnærminger til arbeidet sitt, deler de en sterk lojalitet til hverandre og et ønske om å bruke plattformen sin til det gode – mesteparten av tiden, skrives det i pressemeldingen.

Girls of Oslo produseres av Salto Film og har premiere i høst på Prime Video.

God kveld Norge er kjent med at Sophie Elise i lang tid har hatt et ønske om å skape en serie av denne typen, og det skal også være hun som har tatt initiativet til «Girls of Oslo».

Etter det vi kjenner til, skal en tilsvarende serie lanseres for det svenske markedet.