Bekrefter ny sesong av «And Just Like That»

Det er nå klart at det blir en sesong 3 av «Sex and The City»-oppfølgeren «And Just Like That». Det skriver Variety.

Nyheten om den nye sesongen annonseres altså allerede før finalen av seriens andre sesong.

– Vi er begeistret for å tilbringe mer tid i «Sex And The City»-universet og fortelle nye historier om livene til disse relaterte og ambisiøse karakterene spilt av disse fantastiske skuespillerne, sier produsent for serien Michael Patrick King.

GJENSYN: «I Just Like That» får vi gjensyn med karakterer som Charlotte, Miranda og Carrie. Foto: NDZ/starmaxinc.com

Gjensyn med karakterene

I serien får seerne en gjensyn med flere Sex and The City-karakterer, blant annet Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) og Miranda (Cynthia Nixon). I den nyeste sesongen får vi også et gjensyn med Carries av og på-kjæreste Aidan (John Corbett).

Fans av serien ble også lovet et gjensyn med Samantha, spilt av Kim Cattrall, i den siste episoden av sesong 2. Likevel var det til flere fans skuffelse at Cattrall bare dukket opp i én scene.

Ifølge Variety's kilder filmet Cattrall scenen i mars, uten å se eller snakke med de andre stjernene i serien.



Konflikt mellom Cattrall og Parker

Skuespilleren kunngjorde i 2016 at hun var ferdig med å spille Samantha, da hun blant annet følte at manuset til en planlagt tredje film ikke var godt nok for Samantha-karakteren.

Beslutningen om å gå bort fra karakteren førte til et offentlig nedfall med kollega Sarah Jessica Parker.

Konflikten mellom Parker og Cattrall toppet seg senere i 2018, da sistnevnte mistet broren sin og anklaget parker for å utnytte en familietragedie da hun sendte sine kondolanser til den tidligere kollega.

SAMANTHA: Kim Cattrall spilte den ikoniske rollen «Samantha» i «Sex and The City». Foto: LISA O'CONNOR

Cattrall tok til Instagram, hvor hun skrev følgende:

– Jeg trenger ikke din kjærlighet og støtte i denne tragiske tiden, Sarah Jessica Parker. Din stadig utstrakte hånd er en smertefull påminnelse om hvor ondskapsfull du var da og nå.

– La meg gjøre dette VELDIG klart (om jeg ikke har gjort det allerede). Du er ikke min familie. Du er ikke min venn. Så jeg skriver nå for å be deg en siste gang om å slutte å utnytte vår tragedie for å gjenreise ditt «grei jente»-image.

Endret mening

Da oppfølgeren til «Sex and the City» skulle spilles inn, ble ikke Cattrall oppsøkt for å spille Samantha. Serien fikk heller nye karakterer for å fylle plassen hennes, noe som har fått ulik kritikk fra seerne.



I 2022 fortalte Parker og seriens produsent at de ikke kunne se for seg at Cattrall noen gang skulle spille Samantha igjen.

Likevel endret dette seg da styreleder og administrerende direktør for HBO og Max content, Casey Bloys, tok kontakt med Cattrall under innspillingen av seriens andre sesong. Hun ble forespurt om å returnere til rollen og endte med å si ja.

Hvorvidt Samantha er med i den tredje sesongen er foreløpig uvisst.