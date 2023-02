Bekrefter ny «Bad Boys»-film

GOD KVELD NORGE (TV 2): Will Smith (54) annonserer at det kommer en fjerde film i «Bad Boys»-serien.

OPPFØLGER: Bad Boys-serien får en fjerde film, med Will Smith og Martin Lawrence i hovedrollene. Foto: Thibault Camus / AP Photo

Det bekrefter superstjernen selv på Instagram.

I videoen filmer Smith seg selv mens han kjører til medskuespiller Martin Lawrences (57) hus.

– Yo, jeg har en kunngjøring. Dere bør slutte å scrolle, sier Smith i videoen.

Da Smith omsider ankommer huset til Lawrence, erklærer duoen at den fjerde filmen offisielt er på vei.

Slo til komiker

Det har lenge vært spekulasjoner om hvorvidt det kommer nok oppfølger til den kjente «Bad Boys»-serien.

Ryktene om at prosjektet var avlyst kom etter Smith slo til Chris Rock (57) på Oscar-utdelingen i 2022.

Se slaget i videoen under:

Det dramatiske slaget oppsto etter Chris Rock vitset om Smiths kone, Jada Pinkett Smith (51).

Hendelsen førte til flere konsekvenser for skuespilleren, som blant annet har fått forbud mot å delta på Oscar-utdelingen i ti år fremover.

Smith har i ettertid beklaget hendelsen.

Planlagt oppfølger

I juli ga imidlertid Lawrence en oppdatering om prosjektet, der han bekreftet at filmen fortsatt var under utvikling.

I intervjuet med magasinet Ebony, avslørte Lawrence at det var planlagt minst én film til i serien, til tross for den dramatiske affæren på Oscar-utdelingen.

I det samme intervjuet forteller Lawrence at responsen som kom etter den første «Bad Boys»-filmen i 1995 etter lanseringen av den første «Bad Boys»-filmen i 1995 var uforventet.

– Vi viste at to svarte skuespillere, to sitcom-stjerner, kunne trekke publikum til billettlukene. Det var stort.