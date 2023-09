Bekrefter Love Island: All Star - sesong

NY SESONG: Love Island UK skal om kort tid og for første gang kjøre i gang med en «All Star» sesong. Foto: Love Island UK/TV 2 Play

Den internasjonale braksuksessen Love Island UK kommer nå med ny vri: All Star-sesong.

Love Island UK har siden premieren i 2015 gjort stor suksess verden over. Flere land som USA, Australia og Norge har i ettertid laget egne versjoner av det populære kjærlighetsprogrammet.



Nå er det bekreftet at en rekke tidligere showlegender og deltakere vender tilbake til villaen i et rykende ferskt konsept Love Island: All Star.

Det er avslørt at spin-off-serien kommer på skjermen på nyåret med tidligere kjente stjerner på vei tilbake til villaen i Sør-Afrika.

Dette er første gang Love Island kjører en All Star versjon av det populære kjærlighetsprogrammet.

Serien forventes å inneholde noen av fansens absolutte favorittøyboere fra tidligere sesonger som atter en gang vil prøve å finne kjærligheten, mens de unngår å bli dumpet fra øya.

Nyheten ble bekreftet etter at seerne kronet Sammy Root og Jess Harding til vinnerne av Love Islands sommerversjon.

Innspillingen av All Star sesongen finner sted i Sør-Afrika i 2024.