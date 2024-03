Bekrefter kjæreste

Artisten Mari Bella kunne torsdag kveld røpe en gladnyhet under et pressetreff.

Under torsdagens pressetreff til den kommende NRK-serien «Påskekrimlekene», kunne tidligere «Stjernekamp»-deltaker Mari Eriksen Bølla (19), bedre kjent under artistnavnet Mari Bella, bekrefte at hun har fått seg kjæreste.

– Vi har kjent hverandre nesten hele livet, sier hun til Se og Hør.

Bella kunne avsløre at de ble sammen etter hennes deltakelse i «Stjernekamp».

19-åringen slo gjennom da hun i 2020 vant «Idol» som 15-åring, som den yngste noensinne, og siden har hun ikke sett seg tilbake.



Mari Bella deltok også i Melodi Grand Prix i 2022 med sangen «Your Loss».



Imponerte i Stjernekamp

Bella gjorde en solid figur under fjorårets «Stjernekamp» og spesielt under fremførelsen av Barbra Streisand-låten «Don't Rain On My Parade» ga dommerpanelet frysninger.

– Du har valgt den storbandlåten med aller høyest vanskelighetsgrad. Du nailer det så til de grader, sa sanger Reidun Sæther den gang.

Hun kom på en imponerende andreplass bak Odd René Andersen (54) under «Stjernekamp». Snart returnerer hun til TV-skjermen igjen – som deltaker i NRK-programmet «Påskekrimlekene».