Bekrefter kjæreste

I podkasten «Not your babe» med influenser Alexandra Joner og beautyblogger Helle Nordby, bekrefter sistnevnte kjæreste.

Innledningsvis forteller de at dagens episode skal handle om å date etter brudd.

Begge podkastvertene har nylig gått gjennom brudd.

I mars bekreftet Joner brudd på egen Instagram, mens Nordby bekreftet brudd på egen Snapchat-konto.

Men nå har da beautybloggeren gått videre, og lykken har snudd.

– Trodde jeg skulle være singel for alltid

Nordby forteller at hun har datet gjennom sommeren og hatt det mye gøy.



– Nå skal jeg være veldig ærlig her. Dette syns jeg er fantastisk og gøy, men samtidig flaut for min egen del.

Hun forteller om en date fra i sommer, som hun trodde på forhånd bare skulle bli en engangsgreie.

– Jeg trodde at jeg skulle være singel for alltid, sier hun

Daten fant plass på en takterasse i Oslo.

– Så møttes vi litt flere ganger, og enda litt flere ganger. Jeg bare hopper i det: Jeg har fått meg kjæreste, røper Nordby.



Tullete forelsket

Videre forteller hun at hun er tullete forelsket, og har hintet om sin nye flamme i sosiale medier.

For noen uker siden delte hun blant annet et bilde av at hun kysser med en mann i Roma.

Nå er det altså bekreftet.

Beautybloggeren er i tillegg til podkasten med Joner, kjent fra «Beautybloggerene». Samtidig har hun sin helt egen podkast «Chit Chat».