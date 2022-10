Bekrefter kjæreste: – Måtte slutte med OnlyFans

GOD KVELD NORGE (TV 2): Modellen bekrefter at hun ikke lenger er singel.

Modellen, Amalie Olufsen (24), er blant annet kjent for å pryde forsiden av magasiner som Playboy og FHM. Nå bekrefter hun at hun har funnet lykken med en 19 år eldre mann.

– Vi traff hverandre for tre måneder siden, gjennom en venninne av meg. Jeg skulle komme til Oslo for å være med i en podkast og bodde hos venninnen min. Pablo, som kjæresten min heter, var mye på besøk hos oss.

For Olufsen, endte det hele med leilighetsjakt i hovedstaden. Da trengte hun et sted å bo i mellomtiden og flyttet inn til sin nåværende kjæreste.

– Det utviklet seg etterhvert til en forelskelse. Det har gått veldig fort, men det går kjempebra med oss og vi bor fortsatt sammen, forteller hun.

Legger ikke merke til aldersforskjellen

24-åringen forteller at hun ikke merker noe særlig til aldersforskjellen mellom henne og den 43 år gamle kjæresten.

– Jeg merker det egentlig ikke i det hele tatt, fordi han er så ung til sinns og utseendemessig.

Da Olufsen flyttet inn til han, bodde moren hans i samme leilighet som dem, de første ukene.

– Det gikk bra. Jeg har aldri gjort det før, så det var litt spesielt. Jeg holdte jo på å bli kjent med han, men samtidig ble jeg kjent med henne og resten av familien. Det var mange å skulle bli kjent med på en gang.

Sluttet med OnlyFans

Olufsen skal konkurrere om å bli årets Playmate i Playboy, på nyåret.

Hun forteller at kjæresten ikke var komfortabel med deler av jobben hennes, i starten av forholdet.

– Han har vært litt opp og ned med tanke på nakenhet. Han synes det har vært vanskelig, men jeg har forklart tydelig at dette er en del av jobben min.

Da de to ble et par, sluttet modellen med OnlyFans.

– Han likte ikke at jeg drev på med OnlyFans, derfor sluttet jeg med det. For min del har det vært en veldig negativ påvirkning i livet mitt, så det var helt greit å slutte.

Etterhvert har kjæresten fått større forståelse for jobben til Olufsen.

– Nå forstår han bedre at jeg trives med å gjøre den typen jobb, som for eksempel PlayBoy, som har vært noe positvit for meg. Derfor aksepterer han det nå, så det er veldig fint.