Bekrefter forhold

Influenser Annette Haga (33) bekrefter at hun har funnet kjærligheten.

Influenser Annette Haga (33) bekrefter til Dagbladet at hun er sammen med den svenske influenseren Jon Olsson (41).

- Vi er kjærester og har det veldig fint sammen.



Romanseryktene har lenge florert rundt paret, som nå endelig deler et bilde sammen på Haga sin Instagram, med to røde hjerter under bildet.

Både Haga og Olsson har tidligere vært gift på hver sin kant og begge har to barn fra før av, med tidligere partnere.

Olsson var gift med den svenske influenseren Janni Deler. De gikk hver til sitt i 2022.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra både Haga og Olsson, foreløpig uten hell.



Saken oppdateres!