Bekrefter følelser for musikkprodusent

Sangerinne og skuespillerinne Selena Gomez (31) har de siste døgnene kommentert under flere innlegg på Instagram, hvor det kan se ut til at hun bekrefter at hun og musikkprodusenten Benny Blanco (35) er et par.

Noe fansen har uttrykt stor skepsis over.

MUSIKKPRODUSENT: Det ryktes at Benny Blanco og Selena Gomez er et par. Foto: Jordan Strauss

Til tross for det, har hun blant annet kommentert: «Han er absolutt alt for meg i hjertet mitt», under et bilde av duoen på en brasiliansk fanside.

«Han er det beste som noensinne har skjedd meg», skrev hun videre før kommentarfeltet ble stengt, ifølge E! News

Instagram-kontoen Popfactions har også lagt ut et bilde hvor de hevder at Gomez og Blanco er et par, hvor førstnevnte har kommentert «fakta».

Skepsisen fansen har uttrykt går ut på at 35-åringen tidligere har kommet med uttalelser som de mener er et stikk mot henne.

Blanco har nemlig tidligere jobbet sammen med ekskjæresten, Justin Bieber (29).

EKS: Selena Gomez og Justin Bieber hadde et av-og-på forhold fra 2011 til 2018. Foto: Chris Pizzello

I perioden disset han popstjerner som gir ut nye singler i det ene øyeblikket og en sminkekolleksjon i neste. Noe Gomez har gjort. I 2019 grunnla hun kosmetikkselskapet Rare Beauty.

Dog har Blanco og Gomez også jobbet sammen tidligere, og han har bidratt på flere av låtene hennes.

En kilde til Entertainment Tonight har tidligere uttalt at Gomez dater, men at hun ikke skal ha noe hast med å gå inn i et fast forhold.



Men det kan se ut til at det har endret seg, og som svar til fansen har sangerinnen skrevet i kommentarfeltet at hun er på sitt lykkeligste, før hun legger til:

«Hvis dere ikke kan akseptere meg på mitt lykkeligste, så trenger du ikke være i livet mitt i det hele tatt.»