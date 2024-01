Bekrefter de forholdet her?

I flere år var den britiske skuespilleren Andrew Garfield (40) sammen med skuespiller Emma Stone (35).

Paret møttes under innspillingen til den første «The Amazing Spiderman»-filmen. De romantiske følelsene oppsto ikke bare mellom karakterene deres, men også etter at innspillingen var over.

I 2015 ble det kjent at paret skal ha gjort det slutt, etter rundt fire år sammen.

Siden den gang har det vært relativt rolig på datingfronten til Garfield.

Nå kan det se ut til at han har funnet seg en ny flamme. Nemlig Sports Ilustrated-modellen Olivia Brower (27).

Paparazziene har nemlig klart å fotografere Garfield og Brower i en het omfavnelse på gatene i London.

Hverken Garfield eller Brower har foreløpig bekreftet forholdet, til tross for at det kan se ut til at de har en god tone.