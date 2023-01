Bekrefter at de er kjærester

GOD KVELD NORGE (TV 2): Birk Ruud bekrefter at han og Tonje Frigstad har blitt kjærester.

Ryktene rundt freestylekjøreren Birk Ruud (22) og TV-profilen Tonje Frigstad (22) har florert etter at hun la ut det som kunne se ut til å være et kyssebilde av de to på nyttårsaften.

Den gang skrev Frigstad i en melding til God kveld Norge at de ikke hadde blitt kjærester enda.

– Vi er ikke kjærester nei, men det er god stemning mellom oss.

Like etterpå fant idrettsgallaen sted i Hamar, hvor 22-åringene dukket opp sammen på den røde løperen.

FØRSTE GANG: Birk Ruud og Tonje Frigstad møtte for første gang på rød løper sammen under Idrettsgallaen. Foto: VEGARD GRØTT

Der kunne Ruud fortelle at han var blitt veldig glad i Frigstad, men at hun holdt litt igjen.

– Jeg har åpnet meg til Tonje og er veldig glad i henne, så er det hun som holder litt igjen, ler Ruud.

Har blitt kjærester

Nå bekrefter Ruud overfor Dagbladet at de er blitt kjærester.

– Ja, jeg og Tonje er kjærester nå, finally, sier han, og legger til at det var deilig å få offentliggjort nyheten etter flere uker med rykter.

– Vi har jo ikke datet så lenge, og det hadde vært lettere å si at vi bare er kjærester, istedenfor venner. Og nå kan vi endelig gjøre det, sier Ruud til Dagbladet.

Møttes først i God kveld Norge-studio

Paret skal først ha møttes i God kveld Norge-studio, fortalte Frigstad på den røde løperen til Idrettsgallaen.

– Det var et kort møte, men det var sånn vi møttes. Så tok det ikke lang tid før jeg fikk googlet meg frem og fikk sendt henne en melding, sier Ruud.

Intervjuet ble gjort i forbindelse med Ruuds «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis»-deltakelsen i 2021.