Bekrefter arbeid med ny «Bridget Jones»-film

GOD KVELD NORGE (TV 2): Forfatteren bak «Bridget Jones» sier at hun jobber med materiale til ny film.

NY FILM: Forfatteren bak «Bridget Jones» bekrefter at hun jobber med en ny film. Foto: CURTO DE LA TORRE

Forfatteren bak «Bridget Jones», Helen Fielding (64), bekrefter at hun jobber med en fjerde film om den håpløse romantikeren Bridget Jones. Det skriver Radio Times.

Det er hele 21 år siden den første «Bridget Jones»-filmen kom ut. Den tredje, og foreløpig siste filmen i rekka, hadde premiere i 2016.

Radio Times spør Fielding om den fjerde boka i serien, «Mad About the Boy», noen gang vil bli til en film. Da svarer Fielding at hun er på saken.

– Ja, jeg jobber med det og håper virkelig at det vil skje. Alle filmer som blir skapt er et mirakel - det er veldig vanskelig å lage filmer og gjøre dem bra. Men jeg hadde elsket å se den på skjermen.

Tidligere i år har også Renée Zellweger (53), som spiller Bridget Jones, uttalt seg om en mulig fjerde film, da hun gjestet The Jess Cagle Show på radiokanalen SiriusXM.

– Jeg elsker å være i skoene hennes. Jeg elsker henne. Jeg mener det er veldig sjelden man får følge en karakter gjennom de ulike stadiene i livet hennes, sa hun, før hun avsluttet med:

– Helen skrev en bok til, så det er det.