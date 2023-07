BBC-profil suspendert etter grove anklager

ANKLAGER: En BBC-programleder er anklaget for å ha betalt en tenåring for å seksuelt eksplisitte bilder. Foto: James Manning

BBC-programlederen beskyldes for å ha betalt tenåring for å sende eksplisitte bilder. Nå er han suspendert fra jobben.

En BBC-programleder, som foreløpig ikke er navngitt, anklages for å ha betalt en tenåring for seksuelt eksplisitte bilder. Anklagene ble kjent i en rekke artikler i The Sun tidligere denne uken, og søndag bekrefter BBC at programlederen er suspendert.

– BBC tar alle anklager på alvor og vi har grundige interne retningslinjer for å håndtere slike anklager på en proaktiv måte, skriver statskanalen.

– Dette er en komplisert situasjon i stadig endring og BBC jobber så raskt som mulig for å komme til bunns i saken, slik at vi kan avgjøre hvilke steg vi tar videre, heter det videre.

BBC skriver at de først ble kjent med anklagene i mai.

– På torsdag ble vi kjent med nye anklager, og i tillegg til våre egne undersøkelser har vi også tatt kontakt med relevante myndigheter, skriver BBC.

Kringkasteren regner med å ha nok informasjon til å komme med en ny oppdatering i løpet av de neste dagene. Søndag ble representanter fra BBC hasteinnkalt til et møte med Storbritannias kulturminister om saken.



Skal ha bedt om «opptreden»

Ifølge The Sun skal programlederen ha betalt rundt 35.000 pund, eller i underkant av en halv million kroner for bilder av tenåringen.

Tenåringens mor forteller til avisa at programlederen skal ha sendt bilder av seg selv i undertøyet sitt, «lent seg fremover, og gjort seg klar for at barnet mitt skulle opptre for ham»

Det er uklart hvor gammel tenåringen var på tidspunktet da bildene skal ha blitt sendt, men avisen Sun skriver at barnet var 17 år da betalingene fra programlederen startet.

BBC har tidligere uttalt at de ser på anklagene som «svært bekymringsfulle».

Søndag innkalte den britiske kulturministeren Lucy Frazer BBC-sjefen til samtaler om anklagene mot programlederen.

– Som en allmennkringkaster som mottar offentlig støtte, har det fra høyeste hold blitt understreket overfor BBC at anklagene må undersøkes snarest og så skånsomt som mulig, og at departementet holdes orientert, heter det i en uttalelse fra departementet.



– Pengene gikk til crack-kokain

Pengene tenåringen skal ha mottatt som betaling for bildene, skal ha gått til å finansiere bruk av crack-kokain, forteller moren til avisen Sun.

Videre mener hun at om betalingene hadde fortsatt, ville barnet hennes «endt opp død».

En talsperson for BBC sa fredag: «Vi behandler alle påstander svært alvorlig, og vi har prosesser på plass for å behandle dem proaktivt»

«Hvis det på noe tidspunkt kommer frem eller gis ny informasjon – inkludert via aviser – vil dette bli handlet hensiktsmessig, i tråd med interne prosesser.»

BBC kommenterte saken fredag, og siden har det vært stille. Søndag bekrefter altså statskanalen at den ansatte er suspendert.

Kaller BBCs svar «latterlig»

Frem til nyheten om suspensjonen ble kjent søndag, fikk BBC krass kritikk for sin håndtering av saken. Tidligere innenriksminister Priti Patel har omtalt kanalens svar som «latterlig» og skal ha bedt om «full og åpen etterforskning».

Patel beskrev kringkasteren som en «ansiktsløs og uansvarlig organisasjon».

Etter den første Sun-artikkelen gikk BBC-programlederne Rylan Clark, Jeremy Vine, Nicky Campbell og Gary Lineker ut i sosiale medier og bekreftet at anklagene ikke omhandlet dem.