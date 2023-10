«Baywatch»-stjernen hylles for dette

Den tidligere «Baywatch»-stjernen og barmfagre glamourmodellen Pamela Anderson (56) var et av 90-tallets største sexsymboler.

Med sitt platinablonde hår, sotede øyne og vovede klesvalg var hun vant til å skape overskrifter basert på utseende.

Nylig droppet imidlertid 56-åringen glitter og glamour under moteuka i Paris til fordel for et mer naturlig uttrykk – noe hun hylles for i sosiale medier.

Det skriver en rekke medier, blant annet People.

– Imponert og overveldet

Skuespiller Jamie Lee Curtis (64), kjent fra Halloween-filmene, hadde ikke annet enn lovord til Anderson da hun dukket opp sminkefri på Isabel Marant show 28. september.



– Den naturlige skjønnhets-revolusjonen har offisielt startet, innleder Curtis i et Instagram-innlegg.

Hun skryter av den tidligere Playboy-modellen for å dukke opp på moteuka uten sminke til tross for alt press rundt.

– Denne kvinnen dukket opp og krevde sin på plass ved bordet. Jeg er så imponert og overveldet av denne handlingen av mot og opprør, fortsetter hun.



Og kommentarfeltet drukner i skryt og varme ord fra flere kjendisnavn.

– Det er ganske ikonisk, kommenterer komiker og skuespiller Chelsea Handler.

«RuPaul's Drag Race»-dommer Michelle Visage sier seg enig:

– Og hun GLØDET.

Etterfulgt av blant annet skuespiller Selma Blair og «Real Housewife»-stjernen Kyle Richards som poengterer hvor vakker hun er.

HYLLEST: Jamie Lee Curtis (64) hyller Pamela Anderson. Foto: Chris Pizzello

Nytt kapittel i livet

Senere dukket Anderson opp på både Victoria Beckham og Vivienne Westwood sine show – også sminkefri.

I forbindelse med Beckham sitt show snakker hun i et intervju med i-D om hvordan hun har funnet skjønnheten i selvaksept, ufullkommenheter og kjærlighet.

– Hva er det dine skjønnhetshemmeligheter? spør motejournalisten.

– I disse dager; ikke gjør noen ting. Våkne opp og la det som skje, skje. Alt handler om selvaksept. Dette er det kapittelet i livet jeg prøver å omfavne, sier hun.



Videre forteller hun at det er en lettelse å kunne gå ut av døra uten å fikse seg.

– Det er en vekt av mine skuldre, og jeg liker det faktisk bedre. Jeg kler meg for meg selv nå, og ingen andre.



Vendepunktet

Tidligere har hun også sagt i et intervju til Elle at før i tiden pleide hun bare å gjøre hva folk ba hun om å gjøre.

Men etter at makeupartisten hennes Alexis Vogel døde av brystkreft sluttet hun med signaturlooken.

– Hun var den beste. Og siden da har jeg følt at, uten Alexis, er det bare bedre for meg å ikke bruke sminke, uttalte hun til motemagasinet.

Den nye naturlige stilen beskriver hun som frigjørende, morsom og litt rebelsk.