Barnestjernen raste etter innspilling: – Gjorde meg veldig sint

Maria Persson (63) ble kjent etter at hun spilte Annika i Pippi Langstrøme-filmene.

Det var 8000 søkere på skuespillerjobben, men det var Persson som endte som den utvalgte.

I et intervju med Kurier sier barnestjernen at hun mener at noen av skuespillerne, inkludert henne selv, ikke fikk utbetalt en sum som var i tråd med seriens popularitet.

Det skriver danske B.T.

– Det gjorde meg veldig sint

63-åringen forteller at de tre skuespillerne som hadde hovedrollene i filmene, Persson, Inger Nilsson og Pär Sundberg, kun fikk et engangsbeløp på 15.000 kroner for sitt arbeid.

– Det gjorde meg veldig sint etterpå. Hvis du tenker på hvor mange som ble rike på den serien, og vi fikk ingenting. Og vi var stjernene. Det er så rart. Men det var kontrakten, og det var ingenting vi kunne gjøre. Jeg har snakket med advokater om det, men det er ingenting å gjøre. Nå er jeg blitt eldre og har kommet over det, sier hun.

Persson forteller at tidligere fans av den populære serien har samlet inn penger til skuespillerne. Til slutt skal de tre ha mottatt 10.000 euro hver fra den ivrige fansen.

– Det hjalp meg mye. Det er godt å ha penger å leve av. Alt er så dyrt i disse dager.

Bosatt på Mallorca

Etter suksessen som barneskuespiller, gjorde Persson et karriereskifte. Hun fikk jobb i eldreomsorgen, men måtte etter hvert slutte grunnet artrose i kneet.

Nå bor hun på Mallorca i en leilighet sammen med sin voksne sønn, Oscar. Skuespilleren forteller at hun bor anonymt i Spania og at ingen vet hvem hun er.

Pippi Langstrømpe ble første gang filmet i 1969 og var en serie i 13 deler. Etter det ble serien til to filmer med de tre skuespillerne i hovedrollene.

Maria Persson sier også i intervjuet at de tre skuespillerne fortsatt har kontakt og snakker sammen i en WhatsApp-gruppe.

– De besøker meg kanskje på Mallorca denne våren.