Barna om David Eriksens datingliv: – Ingen under 30!

På mandag er «Alle elsker David» tilbake på skjermen med sesong 3.

I to sesonger har det norske folk fått følge livet til kjendismanager David Eriksen (55), hans familie og samboerskapet med den 24 år yngre influenseren, Hedvig Sophie Glestad (30).

I april bekreftet det tidligere paret at de har gått hvert til sitt. Det gjorde de via sosiale medier. Nå får norske seere komme enda tettere inn på bruddet i den nye sesongen.

– Under 30 er ikke lov

Eriksens barn, Andrea Zeline Eriksen (26) og Lucas Eriksen (20) snakket ut om bruddet og deres håp for farens dating-liv til God Kveld Norge, i et pressemøte i forbindelse med premieren.

– Jeg tenker det er viktig å sette opp noen regler; under 30 er ikke lov, blant annet, sier Lucas.

– Det pappa glemmer er jo at når han blir eldre så blir jeg det og, legger Andrea til.

REGLER: Lucas og Andrea har noen klare retningslinjer for farens datingliv. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Er det liksom så vanskelig å finne en som er 35? Han får styre sitt eget løp, men jeg satser på at han klarer det fint, sier Lucas.

Ifølge Eriksen-barna ble bruddet håndtert på en ryddig måte innad i familien, uten unødvendig innblanding fra deres side.

Andrea og Lucas bekrefter også at de fortsatt har et veldig godt forhold til Glestad.

– Vi ble gode venner mens pappa og Hedvig var sammen og vi er nok blitt enda bedre venner etter, sier Andrea og legger til:

– Jeg vil jo først og fremst at begge to skal ha det bra, men jeg har ikke tenkt til å kalle noen stemor med det første, sier Andrea til God Kveld Norge.

– Dater

I samme pressemøte forteller kjendismanageren at han er noe søkende og har vært på flere dates, men synes livet som profil kan by på utfordringer i singellivet.

– Jeg opplever det som litt vanskelig fordi jeg føler jeg blir sett på. Da blir dating liksom litt spesielt, sier Eriksen til God Kveld Norge.

Til tross for at Eriksen og Glestad begge hevder at de har gått videre fra hverandre romantisk, er de enige om at nye partnere kan føre til vanskeligheter i forholdet de har til hverandre.

– Sånne ting er alltid sårt uansett. Vi har et såpass godt forhold at jeg tipper på at det kommer til å være rart i starten, men at vi finner en måte å komme oss rundt det, sier Glestad.

– Jeg er veldig glad i Hedvig, så hvis jeg får meg en ny kjæreste vet jeg ikke om det blir lett å opprettholde det vi har med et nytt menneske inne i bildet. Hvis jeg møter «the person» blir det ikke så lett å si «ja, da får du Hedvig og Brita med i pakka», forklarer Eriksen.

KJÆRESTEFYR: David Eriksen beskriver seg selv som en kjærestefyr. Her sammen med ekskjæresten, Hedvig Sophie Glestad. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg er en kjærestefyr

For Eriksen, som er vant til å ha en stor familie rundt seg, er singellivet en stor justering.

Til God Kveld Norge innrømmer han at han var redd singeltilværelsen helt i starten, men at han nå har begynt å trives bedre med å ha mer alenetid, blant annet til å jobbe med egne prosjekter.

Likevel har Eriksen et lite ønske om å finne en ny partner i fremtiden:

– Jeg er en kjærestefyr, så jeg håper bare noen der ute er den riktige. Jeg elsker å ha en kjæreste hjemme, dra på turer og oppleve ting, så jeg håper det skjer, avslutter Eriksen.