«Barisbrevik» kastet ut igjen – slik svarer TikTok

Sebastian Brevik, bedre kjent som Barisbrevik, har lenge vært en av Norges største profiler på TikTok. Med en skarp tunge og meninger som provoserer mange så har han bygd seg opp en stor følgerbase.

Som nevnt så har mange fyrt seg opp av hans meninger rundt betente temaer, og en av debattene er tema i tirsdagens episode av NRK-serien «Norske beefer». Det kommer vi tilbake til.

Først må vi ta for oss at han tidligere denne uken ble kastet ut av TikTok – igjen.

– Jeg vet ikke hva som foregår med TikTok, ass. Det er et latterlig opplegg. Også føles det håpløst, det er ingen som gidder å gi svar på noe som helst, sier Brevik til God kveld Norge.

Ikke første gang

Hans opprinnelige bruker med i underkant av 100.000 følgere, ble sperret tidligere i år. Da lagde han en ny bruker som fort fikk 120.000 følgere. Nå er begge sperret.

– På den første brukeren så lå jeg på grensen. Jeg sa at det kun finnes to kjønn, og det er ikke lov å si. Greit, hvis de har den regelen så skjønner jeg det, og da gjør jeg det ikke neste gang.

For den kommentaren mistet han også en jobb med klesmerket Jean Paul.

SMILER LÆLL: Baris hadde fått munnsår for anledningen. Foto: Ola Thingstad

– På den andre brukeren har jeg ikke tråkket på noen tær. Jeg har vært veldig forsiktig og ikke brutt noen retningslinjer. Plutselig så forsvant den også, og det så jeg ikke komme, forteller Brevik.

Nå er han frustrert over at ingen i TikTok vil svare på hva han har gjort galt.

– Det virker som at de bestemmer innad hvem de hjelper og hvem de ikke vil ha noe med å gjøre. Men om det er en feil, om det er ansatte, eller om det er rapporteringer som gjør at algoritmene tar meg ned vet man jo ikke.

Ikke uvanlig

Sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik forklarer til God kveld Norge at det ikke er uvanlig at brukere blir utestengt, selv om de ikke har brutt noen retningslinjer.

– Det er ikke enkeltpersoner som sitter og fjerner konto etter konto, men det er mye maskinlæring som ligger bak.

EKSPERT: Valen-Utvik hjelper virksomheter med å lykkes i sosiale medier. Foto: Lene Elisabeth Eide / Eide Foto

Hun forklarer at hvis nok personer rapporterer kontoen din, eller innholdet ditt, så vil den bli fjernet.

– Da er det igjen disse automatiske systemene som trår til, og stenger ned kontoer, i påvente av å få avklart om det er faktiske regelbrudd eller ikke, sier Valen-Utvik.

Hun tror det kan ta lang tid for Brevik å få svar fra TikTok, eller å få tilbake kontoen.

– Erfaringsmessig så må det klages mange ganger før saken din kommer til en faktisk person, som kan ta stilling til om reglene er brutt eller ikke, forklarer Valen-Utvik.

Pusher en agenda

Brevik selv synes det er skummelt at han blir tatt ned fordi andre brukere er uenig med han.

– Det er synd at folk vil ha det slik, og at de får det slik. TikTok pusher åpenbart en agenda, at hvis du ikke sier og gjør ting som følger deres narrativ så vil dem ikke ha deg der. Det er rett og slett trist og det burde ikke være sånn, sier han.

Trønderen mener at TikTok får en fint lite nyansert plattform om alle skal si og mene det samme.

– Vi må etterstrebe et samfunn der man kan diskutere alle temaer. Jeg føler ikke at jeg har så syke meninger.

Valen-Utvik vil ikke si at det er et problem for ytringsfriheten at kontroversielle brukere blir fjernet.

– Om det ikke er brudd på retningslinjene så vil kontoen kunne komme tilbake igjen – om enn med en del klaging og masing på et supportsystem som ikke akkurat er skalert for antall brukere på plattformen.

TikTok svarer

God kveld Norge har vært i kontakt med TikTok sitt nordiske team, og stilt dem flere spørsmål rundt hvorfor Brevik er tatt ned. I tillegg har vi lagt fram anklagene om at de har en agenda.

Kommunikasjonssjef i Norden, Parisa Khosravi, svarer først i en mail at Brevik har brutt deres retningslinjer ved flere tilfeller, og legger ved en link til regelverket. Men vi har ikke fått forklart hvilke retningslinjer som er brutt.

Når vi forklarer at det er snakk om hans andre bruker og ikke den gamle, så får vi et generelt svar.

– TikTok har nulltoleranse mot hat og mobbing på plattformen. Våre retningslinjer gjelder alle på TikTok, skriver Khosravi.

Flytter til Snapchat

Brevik ser på dette som en liten kjepp i hjulene, men synes det er positivt at han blir tvunget til å tenke nytt, og er nå i ferd med å heller bygge opp sin Snapchat-kanal.

– Man må bare forholde seg til realiteten og gjøre det beste ut av situasjonen. Jeg vet ikke om jeg gidder TikTok noe mer. Man kan legge ut mye mer på Snap, det blir mye mer en vlogg. Men den største forskjellen er jo at Snapchat betaler brukerne sine, forteller Brevik.

– Kanskje fyrer jeg opp en podkast. Jeg har noen ideer, og jeg tror det skal gå helt fint uten TikTok. Men det er en plattform som mange er vant til å møte meg på, så det er synd.

Sosiale medier ekspert Valen-Utvik tror ikke det blir så lett for Brevik å få med alle følgerne til en annen kanal.

– Min spådom er nok at Sebastian ikke nødvendigvis kan overføre sine følgere og sin rekkevidde over til Snapchat så direkte som det kanskje kan virke, sier hun.

Hvis han fortsetter å provosere tror hun det samme kan skje der.

– Om det da er sånn at innholdet han lager enten bryter med retningslinjene, eller bryter med hva «folk flest» mener er innhold som bør være på den plattformen, sier Valen-Utvik.

Kalorier inn – kalorier ut

Så var det det populære NRK programmet «Norske beefer» da, der Brevik dukker opp på tirsdag. Her tar de for seg krangelen han hadde med influenser og pluss size modell Sonja Iren.

– Jeg tenkte at i det programmet glir jeg rett inn, for jeg er jo en kverulant og kan beefe om det meste, smiler Brevik.

BEEF: På tirsdag får vi se Sonja Iren vs Baris på NRK. Foto: NRK

Han har blitt kjent for slagordet «kalorier inn – kalorier ut», og mange ble provosert da han proklamerte at kaloriunderskudd er eneste måten å gå ned i vekt på, og at det kan alle få til.

– Overraskende nok så er folk uenige i det prinsippet, de sier at det er mye mer som spiller inn. Det ble litt baluba, og jeg la ut noen videoer som ble fjernet. Det er liksom forsvarsmekanismen til folk, når de hører noe de er uenige i så angriper dem det i stedet for plukke det fra hverandre og respondere, sier Brevik.

– Jeg ønsker jo at alle skal ha det bra, fordi jeg er glad i alle, og jeg tror man har det bedre om man tar vare på helsa si. Så jeg oppfordrer folk til å gjøre det.