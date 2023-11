«Barbie»-regissøren med Netflix-samarbeid – starter innspilling neste år

Neflix' filmsjef Scott Stuber (54) har oppdatert fansen på statusen rundt Greta Gerwigs (40) nytolkninger av «Narnia»-universet til C. S. Lewis.

Han avslører at innspillingen er ventet å starte i 2024.

– Jeg tror folk vet at vi har ambisjoner om å få Greta Gerwigs «Narnia» ferdig. Det skjer neste år, avslørte han til filmnettstedet.

Netflix kjøpte rettighetene til hele «Narnia»-universet tilbake i 2018, og det var i sommer det ble kjent at filmregissøren var i samtaler om å regissere filmene for strømmetjenesten.

Da kunne også The New Yorker bekrefte at Gerwig enn så lenge er ventet å lage to «Narnia»-filmer.

Regisserte «Barbie»

Gerwig har for lengst blitt et kjent navn i Hollywood, etter at hun regisserte filmen «Lady Bird», som ble nominert til en fire Golden Globe-priser og fem Oscar-priser.

Senere har hun fortsatt å skinne bak kamera med filmer som «Little Women» og kinosuksessen «Barbie», som tok verden med storm.

Med sistnevnte film slo Gerwig rekorden for beste åpningshelg for en kvinnelig regissør gjennom tidene.

Regissøren har også regissert musikkvideoen til Dua Lips «Dance the Night». Sangen er også med i Barbie-filmen.

Ærefrykt

Stuber har stor tro på Gerwigs versjon av filmene, mens regissøren selv har et mer ydmykt syn på det hele.

– Jeg har ikke enda klart å omfavne det. Men jeg er skikkelig redd, noe som føles som et godt sted å begynne, sa hun til Collier i sommer.

Narnia-bøkene ble skrevet av Clive Staples Lewis, og ble først gitt ut i 1950–1956.

Fire av bøkene er dramatisert av BBC på slutten av 80-tallet, og det er tidligere kommet ut tre kinofilmer i serien «Løven, heksa og klesskapet», «Prins Caspian» og «Reisen til det ytterste hav». Den siste kom ut i 2010.

Det er fortsatt ikke avklart hvilke titler fra serien Gerwig skal bryne seg på.