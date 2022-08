Barbie Ferreira forlater «Euphoria»

FERDIG: Barbie Ferreira forteller at hun er ferdig i den suksessfulle ungdomsserien. Foto: Jordan Strauss/AP

Barbie Ferreira (25) spiller rollen som «Kat» i de to første sesongene av den omdiskuterte ungdomsserien «Euphoria». Nå avslører hun at hun ikke blir å se i den tredje sesongen.

Det gjør hun ved hjelp av historiefunksjonen på Instagram.

«Etter fire år med å legemliggjøre den mest spesielle og gåtefulle karakteren Kat, må jeg si farvel med tårer i øynene», åpnet Ferreira avsløringen med.

Videre skriver hun at hun håper mange har kunnet kjenne seg igjen i karakteren sånn som hun selv gjorde, og at hun la all sin omsorg og kjærlighet i rollen.

«Elsker deg, Katherine Hernandez», avsluttet hun.

Deadline har forsøkt å få en kommentar fra HBO, foreløpig uten hell.

Tidligere har det florert diverse rykter om dårlig stemning mellom Ferreira og serieskaper Sam Levinson under innspillingen av sesong 2. I mars avkreftet imidlertid Ferreira disse ryktene i et intervju med Insider.

Den suksessfulle serien har tidligere vunnet flere priser for første sesong. Nå er sesong 2 nominert til hele 15 Emmy-statuetter. Prisutdelingen går av stabelen mandag 12. september.

I februar i år ble det kjent at det kommer en sesong tre av «Euphoria». Det er foreløpig ukjent når den har premiere.